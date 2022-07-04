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即市新聞

04/07/2022 10:57

《融天納地－溫天納》下半年基建及製造業投資將重新發力

　　《融天納地》今早（４日）筆者到港交所接受媒體訪問，討論ＥＴＦ互聯互通正式啟動以及
經濟趨勢的新發展。隨著疫情形勢進一步好轉，內地企業在六月份推進全面復工復產，社會經濟
秩序亦進一步復甦，製造業景氣度也重回擴張區間。當中，供應需求兩方面均回暖，供應復甦更
快，價格指數回落，中小型企業亦呈現加快修復。目前，內地企業採購需求繼續增加，庫存持續
加快，將進一步刺激企業補庫需求。此外，內地物流運轉顯著改善，供應鏈產業鏈同步加快恢復
。在非製造業當中，服務業在低基數下明顯反彈，部分接觸性行業改善尤其明顯。建築業維持較
高的景氣，物流障礙逐步疏通，保障了建築業施工加速。隨著疫情影響消減，經濟一步步重回正
常軌道，製造業復甦更將加快，市場將加快回暖。
　
　　目前，內地經濟仍處於谷底的整固期，政策預期正面，在疫情、地緣因素及地產違約風險等
因素的逝去，資本市場已重新步入回暖階段，市場將逐漸走出壓力，全面復甦階段將緩緩到來。

　　隨著疫情的消退，中央及地方政策層面全力推出，估計各項政策應出盡出，努力推動經濟重
回正常軌道，穩定經濟大局。國家及地方一籃子政策措施將加快落地，觀察內地製造業各領域數
據，均呈現積極的改善信號。不能否認，製造業景氣度的回升將拉動製造業投資、加快生產速度
。從資本市場趨勢出發，消費的基礎涉及民生領域，而經濟增長的最大動力是投資。此前，因債
務問題制約了投資，活動，故此需要清晰理解債務約束的觀念，而投資對經濟的重要性亦需要高
度重視。在疫情影響下，投資扮演了重要的角色，而從投資分項角度出發，基建投資與製造業投
資雙管齊下，用以抵消房地產投資的影響。目前，內地財政、投資力度已全面加碼，筆者認為在
疫情徹底緩減後，內地投資與經濟活動在下半年將重新迎來新的春天。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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