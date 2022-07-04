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04/07/2022 17:52

【新冠肺炎】盧寵茂冀七夕節市民可提早北上團圓

　　《經濟通通訊社４日專訊》醫務衞生局局長盧寵茂在網頁發表手記稱，控制本港疫情，減低
社區感染是加大跨境流通及通關的最重要元素，今年的七夕節在西曆８月４日，他期望疫情能受
控，加上港深聯手合作，希望更多需要返回內地與家人團聚的市民，無需像牛郎織女般等待到七
夕「鵲橋相會」，可以提早經深圳灣大橋進深圳與家人團圓。

＊預訂檢疫酒店經歷感到「絕望」＊

　　他指，自從６月１９日國務院公布任命後，已有不少市民、議員和團體等通過電郵、微訊、
ｗｈａｔｓａｐｐ或視像會議等向他表達對一些醫療衞生政策、抗疫措施等的看法和意見，而大
家最關心的就是與內地「通關」的問題。他之前出任港大深圳醫院院長，經常要往返香港內地，
明白自新冠疫情爆發後，往返兩地所遇到的困難。他亦多次親自嘗試到內地「驛站」網頁預訂深
圳的檢疫酒店，１０時開始接受預訂，往往１０時０１秒已全滿，當刻的感覺除了「絕望」外，
便只有「絕望」！一些同事更需飛往重慶、上海等地隔離，然後回深圳。他深深明白市民對通關
的熱切期望，除了公務、上班、上學外，有不少家庭正面對內地家中長幼無人照顧、夫妻分離、
子女日漸疏離等的家庭問題。

＊深圳當局已積極處理「驛站」問題＊

　　他表示，明白深圳當局其實面對不少壓力。深圳作為國家的南大門，必需保障深港客貨流通
，又要確保疫情防控，守好南面的防疫通道，而當地的出入境人數流量亦相當大，之前「驛站」
每日約有１３００個名額，但從網站預約排隊人數可見，每日１０時開放預約，便有超過２萬人
登入輪候，尤其隨著國家對境外入境隔離人士入住檢疫酒店的日數已由１４天減至７天，檢疫酒
店房間的需求更大。
　　此外，由於深圳個別地區有零星確個案，在個案追蹤期間，亦有不少密切接觸者和次密切接
觸者需要檢疫，導致檢疫房間的需求更見緊張。
　　經溝通，深圳當局已積極處理有關「驛站」的問題，包括每天驛站名額已由原來的１３００
間增至２０００間；限制每個ＩＰ帳號只能預訂一個號；而短期內更會提升名額及以更公平、公
正、公開的方法，完善「驛站」的預約安排；打擊非法炒賣活動；關閉懷疑涉及炒賣的帳號等。
（ｃｌ）

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