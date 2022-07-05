《運籌帷幄－梁業豪》短期調整浪運行時間不宜延長

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％

，局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。於美國獨立紀念日假期休市期間，昨早（４日）港股淡友率

先進攻，但很快便見好友入市反攻。早市中段市況曾見回落，但很快便見內地與香港資本市場互

聯互通機制再擴大的利好消息引來了更多買盤，走勢變為先升後穩。初步看來，好友雖嘗試反攻

，力度卻嫌不足。昨早低位現應被視為不容有失的關口，後市如何，還是美資大戶於假後的取向

。

正如筆者開市前所言，昨天港股的表現亦甚其啟示性，可惜未見好友大戶發力反攻。恒指期

貨陰陽燭日線圖上，保歷加通道中軸尚具支持，但切忌變為阻力。經過三個交易日的回落調整後

，跌浪運行的時間已經非常足夠。換言之，好友該是時候大舉反攻了；否則，即使本月港股屬於

升市，亦會出現「先見底，後見頂」的局面。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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