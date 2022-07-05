《星級輪證－鍾宛婷》科技龍頭遭減持，資金懶理再撈認購證

《星級輪證》自從６月尾南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ又再話減持騰訊（００７００）之後，

港股就斷了之前愈升愈有的反彈勢頭，未能突破２２５００點，暫時大市方向未明於在兩萬二附

近徘徊。上日另一科技龍頭美團（０３６９０）亦遭創辦人減持，今日（５日）逆市偏軟，下試

２０天線（約１９８港元）支持，市場對科技股的憂慮，逐漸由監管陰霾，變成減持潮。不過資

金卻視回調為買入機會，積極趁低部署好倉，特別是騰訊。在過去五個交易日，輪場資金已錄得

超過１﹒６億港元流入騰訊的好倉（認購證和牛證），即市亦見資金部署美團認購證，若投資者

跟隨資金流看好騰訊和美團，可留意以下認購證：



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騰訊購１６７４４：行使價４６１﹒３５９元，到期日２０２３年０６月，有效槓桿約４﹒６倍

美團購１９１４３：行使價２６９﹒０８元，到期日２０２２年１１月，有效槓桿約４﹒５倍

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相反，如果投資者認為減持會令騰訊和美團股價受壓，可留意以下較中長年期的認沽證：



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騰訊沽１３６７６：行使價２４８﹒８８元，到期日２０２２年１１月，有效槓桿約５﹒３倍

美團沽１８９４１：行使價１４４﹒９元，到期日２０２２年１２月，有效槓桿約２﹒７倍

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《星展銀行香港分行財資市場部上市產品策略師 鍾宛婷》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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