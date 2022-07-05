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即市新聞

05/07/2022 17:33

港交所（００３８８）成立香港國際碳市場委員會，布局發展碳市場

　　《經濟通通訊社５日專訊》港交所（００３８８）宣布，成立香港國際碳市場委員會，首批
成員包括多家領先企業及金融機構，與香港交易所共同探索區域碳市場的發展機遇。
　　此次合作聚焦建設國際碳市場，利用香港的國際金融中心地位，推動香港、中國內地及其他
地區實現碳中和目標，及投入發展綠色和可持續金融生態圈的進程。委員會將努力為促進區內向
低碳經濟轉型奠下基礎，將香港發展為背靠中國、立足亞洲、放眼世界的領先國際碳交易中心。
　　委員會首批成員包括中國工商銀行（亞洲）、中國林業集團、中國節能環保集團、中國銀行
（香港）、法國巴黎銀行香港分行、香港上海滙豐銀行、國泰航空、國家電力投資集團、渣打銀
行（香港）、澳新銀行集團香港分行及騰訊控股。

＊期待更多組織加入以實現零淨排放＊

　　港交所行政總裁歐冠昇表示，港交所既是金融監管機構、也是市場營運者以及上市企業，在
推動可持續金融發展的過程中扮演不可或缺的領導角色。很高興宣布與多家優秀且具影響力的中
外機構合作，一同推動可持續金融生態圈的發展，朝著實現碳中和的目標邁出關鍵一步。
　　歐冠昇續說，香港國際碳市場委員會將在建設領先碳市場的目標上發揮重要角色，歡迎中國
、亞洲及世界各地的機構及企業參與，期待未來更多有共同目標和願景的組織加入實現零淨排放
的旅程，攜手為下一代建設美好將來。（ｂｉ）
　

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