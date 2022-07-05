《「香」講積金－香敏華》下半年強積金投資部署

《「香」講積金》受俄烏戰事爆發、聯儲局加快收緊貨幣政策和中國疫情的影響，２０２２

年上半年環球市場大幅波動。不少打工仔對下半年強積金投資部署感到茫然，筆者希望就其中較

多人關注的疑問，提出一些看法。



＊美國經濟衰退機會增加，投資部署應盡快退守嗎？＊



美國５月份消費者物價指數按年升８﹒６％，再創４０年新高，迫使聯儲局在六月中的議息

會議上決定大幅加息０﹒７５厘，加幅為近３０年最大，並引發一輪市場震盪。根據彭博資訊，

美國標普５００指數自今年初高位一度跌超過２０％，技術上進入熊市；其實，反映科技股表現

的納斯達克綜合指數今年已累跌逾３０％，肯定處於熊市當中。

回顧歷史，彭博顯示美國標普５００指數自１９６０年至今曾出現八次大大小小的熊市（不

計今次），大熊市歷時一般較長，要等待指數回升至之前的高位，需時約五至七年。而小熊市為

時約一至兩年便可收復失地。跌幅方面，這八次熊市的最大跌幅大約介乎３０％至５０％。過往

表現不代表將來，但筆者認為可以藉過去經驗作一參考。美股剛步入熊市，筆者沒有水晶球得知

今次是大熊市還是小熊市，但認為如果強積金投資者的投資年期超過五至七年，過去歷史顯示有

足夠時間等待熊市過去。現時才選擇退守，則有可能錯失見底反彈的升浪。

港股亦有其熊市周期。恒生指數自１９７３年至今曾經歷七次熊市，而與美股不同的是，恒

指過去的熊市周期一般頗長，最短的熊市周期也有兩年多，最長則超過十年。此外，港股的熊市

最大跌幅較美股大，可達到６０％。但值得留意的是，恒指今次熊市的高位於２０１８年１月底

創出，當時刷新３３１５４的歷史高點。其後，港股因為種種因素下滑，深陷熊市之中已長達超

過四年。恒指於今年３月中曾跌至１８４１５點，相對歷史高點的跌幅為４４％。參考歷史數據

，今次港股之「熊」或已走了一大段路。



＊如果現時投資十分保守，應趁機轉守為攻嗎？＊



這仍要視乎強積金投資者的投資年期。筆者過去曾經指出，央行過去兩次收緊貨幣政策，期

間股市縱使波動，但整個加息周期仍維持升勢。由於通脹升幅超過預期，央行不得不猛力加息，

致使股市近期出現的震盪比以往加息周期大。聯儲局主席鮑威爾表明抗通脹的承諾是「無條件的

」，亦承認加息舉措達到一定程度後，有可能導致經濟衰退。筆者認為，短期內投資環境的不確

定性甚高，如果投資者只尚有一兩年的投資時期，實不宜冒進。如果投資時間超過五年，由於股

市已有所調整，估值更顯吸引，可考慮分階段低吸。不少強積金投資者尚有超過十年的時間投資

，其月供部分更可考慮把握跌市機會儲蓄更多單位。



＊港股下半年可看高一線嗎？＊



儘管在宏觀種種陰霾之下，筆者不認為港股即將展開大牛市行情，但認為港股下半年可望看

高一線。當中原因是港股估值已跌至非常低的水平，而過去一年各行業的監管潮似乎告一段落，

未來更憧憬有所放鬆。上半年，中國對待疫情的清零政策對經濟帶來打擊，相信政府部門繼續落

實一些政策支持經濟，為市場帶來提振。《永明資產管理高級投資策略師 香敏華》



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