《匯市縱橫－蕭啟洪》進退維谷

《匯市縱橫》轉眼之間２０２２年就進入了下半場，伴隨著７月１日香港的長周末以及登陸

時間不早也不晚的颱風暹芭帶來的狂風驟雨，剛好可以讓人窩在家好好休息一下。回顧這半年來

發生了太多的變化，對於筆者來說市場上有很多情況的出現也是十分猝不及防的，而各位恰恰可

以趁這個前後銜接的時間短暫地總結一下，同時也可以為下半年的開波做出更好的準備。



簡單說回近期市場，上個星期鮑威爾表態降通脹同時穩固勞動力市場。美國消費者信心降至

１６月來最弱，６月消費者預期指數創近十年來最低水平，５月經通脹調整的消費者支出錄得年

內首次下降，核心個人消費支出價格指數ＰＣＥ環比增長不及預期，預測機構紛紛下調美國經濟

展望。美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲可以在維持穩固勞動力市場的同時將通脹率降至２％。歐

元區６月份消費物價指數去年同期比較錄得８﹒６％的升幅，創下了歷史高位紀錄，俄羅斯入侵

烏克蘭觸發的長時間戰爭，導致歐元區的能源及食品價格繼續上漲，細分之下歐元區６月份的能

源價格上漲了４１﹒９％，漲幅高於５月的３９﹒１％。此外，６月份的煙草、食品及酒類價格

同比上漲了８﹒９％，漲幅較５月的７﹒５％進一步擴大。



目前來看既然歐元區都面對著歷史高位的通脹，同時可能又遇上停滯不前的經濟，如果現在

大家都已經正在憂慮美國面臨滯脹風險的話，相信歐元區也不會避得過滯脹的發生，要是投資者

擔心歐元區及美國兩地同時間發生相同的滯脹問題的話，追入黃金的風險胃納很有可能會受到一

定抑壓，因為市場投資者在大多數情況下會優先選擇手持現金為王道的想法。所以這麼看來，筆

者覺得金價短期間大概率會出現易跌難升的勢頭。



另一方面，現在市場普遍觀點認為美聯儲通過大幅加息抑制需求，從而可以修復供需的失衡

，然後通脹就能下來了。即便代價可能是帶來了經濟衰退，但通脹最終也還是會下來。總之就是

相信美聯儲可以控制到通脹。但是，是的，大部分情況下總有個「但是」在轉角。現在人們需求

可以分為剛性需求和可選擇性需求，亦可以分為商品需求和服務業需求。而目前美聯儲加息主要

受到影響相對更多的其實是可選擇性需求。



舉個簡單的例子，美聯儲加息直接導致的抵押貸款利率上升，將直接會令到人們對購房的需

求減低，有瓦遮頭卻是人的剛性需求。所以就會出現一個情況，雖然購房需求下降，但是租房需

求大幅上升，而目前美國可供租出的房子數量處於一個相對較低的水準，所以房租的大幅上漲是

比較確定的。房租租金佔ＣＰＩ不少份額，那麼僅僅房租租金這一項就能對ＣＰＩ帶來較大拉動

。目前工資和通脹螺旋的情況愈來愈明顯。如果６月，７月的通脹還是在８﹒５％附近甚至更高

，到時市場人士對美聯儲是否真的可以有效控制通脹就會開始不斷懷疑。即使商品價格出現下跌

，也不一定代表美國通脹就一定到頂了，筆者認為後續短期內市場會出現在交易衰退和加息之間

來回橫跳。即是市場對衰退預期加溫，加息預期相應降溫，資產價格短暫回升，然後又出現衰退

預期降溫，市場對加息的預期再次上升。



現在無論是市場的看法定抑或美聯儲對通脹的把握都是見步行步，最多也只敢對接下來的兩

次議息會議作出預測。目前美聯儲面臨兩難處境，日後鮑威爾回憶起來，也只能說，這艘船上不

僅僅有風雨驟落，斷壁的崖，和覆滿的霜，也曾有過蓬勃、急流和曾經越過高山的翅膀吧。



＊本周策略＊



澳元：早前建議候低於０﹒６９３０水平買入澳元兌美元已成交，目標０﹒７１５０，止蝕

０﹒６８００。



英鎊：本周建議候高於１﹒２３００水平沽出英鎊兌美元，目標１﹒２１００，止蝕

１﹒２４５０。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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