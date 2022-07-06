《缸邊隨筆－石鏡泉》投資者要買的是明天

《缸邊隨筆》昨早，市場一片歡愉，恒指炒高近四百點，原因是美國欲減華貨關稅，但收市

卻只升２２﹒７點，期指跌１１０點。為甚麼會這樣？簡單，有人呃人，有人俾人呃。



特朗普在華有工廠，他知道美國人民要生活好，是離不開價廉物美的華貨，故當大大聲話徵

重關稅時，卻靜雞雞地以凡有利美民生、國防的華貨可申請減免關稅和輸入，衣服鞋襪等物品，

美國製造不來，又是美國人所需，在特朗普開徵關稅不久，關稅已可減免。至於大疆的無人機，

美國軍方造不出來，也是可以被入口，只是普通美國人被制而已！



歷史證明，所有美國的制裁，都是想人死，不想自己死，所以儘管美禁俄油售歐洲，但自己

就大買俄油，這是公昭之事。



今時美國要取消的關稅是關乎美通脹，亦大多是之前已被減免關稅的華貨。美國不想中國發

展的科技貨，又不關乎通脹的，美國會減嗎？若然不會，港股昨日要「慶」甚麼呢？當美國不再

制裁華為時，就真要慶了。



在風和日麗的市場裏，投資者可以市盈率、息率、公司發展前景來投資，但在今時風雨大作

的市場裏，要看甚麼來投資！要看：



無通脹了嗎？不加息了嗎？經濟好了嗎？公司回復盈利增長了嗎？還是：



公司裁員增加了嗎？多了公司執笠嗎？衰退了嗎？滯脹了嗎？



以上的問題，是個大圍經濟Ｍａｃｒｏ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ的問題，不是個別行業、個別公

司的小微經濟Ｍｉｃｒｏ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ的問題。



當間屋火燭時，就唔好諗今晚煮乜餸，因為個廚房已經燒咗嘞。



文題：「投資者要買的是明天」，其實是很白癡的議題，投資者永遠要買的是明天，不是今

天，更不能是昨天。那麼明天的投資環境是怎樣的呢？請看介紹的五個月之前彭博跟

Ｊｅｒｅｍｙ Ｇｒａｎｔｈａｍ（Ｇｒａｎｔｈａｍ何許人也，與巴菲特齊名）所作的訪問，

嚴肅的投資者要聽晒並消化，不嚴肅的投資者，看我的撮要，但應幫不到你怎去避過你人生中的

可能第二個大跌市，因為你不理財，財怎理你？



訪問：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ｃｏｍ╱ｗａｔｃｈ？ｖ＝

ＪｌＥＧＵ２ｙｐｒ１Ｑ



＊標普羅素２０００頂背馳＊



這個五個月前的訪問，其實是考核Ｇｒａｎｔｈａｍ在之前十個月之前的預言，

Ｇｒａｎｔｈａｍ當時謂美股會在數月內泡沫，但十個月後，美股仍未爆，標普還升了２３％。

彭博主持就問：點搞，Ｇｒａｎｔｈａｍ話，無估錯，美股只不過是多了幾個月（即十個月後）

才爆，是不是Ｇｒａｎｔｈａｍ跌落地揦把沙。嗱，學嘢啦。



Ｇｒａｎｔｈａｍ謂，標普升了２３％，但羅素２０００同期無升並反跌，按在好景時，羅

素２０００的漲幅，應是標普的１﹒５倍，即應升逾３０％。但無升，即是頂背馳！



這個頂背馳有幾大殺傷力？Ｇｒａｎｔｈａｍ謂，今次的泡沫吹大到逾三個標準差，這是個

百年一遇的大泡沫，是１９２０年代式的泡沫和爆破，搞不好，可以使投資者一生炒作所得盡輸

回去，翻不了身。



有投資者尚望今周五美國的就業數據會有個職位大增的驚喜，筆者只能講，驚就有份，喜應

欠奉。看：



（１）Ｆａｃｅｂｏｏｋ老細Ｚｕｃｋ話要炒人；



（２）已公布裁員的美國大公司及其裁員數，見到之後喜不喜？



公司為甚麼要裁員？無生意囉。不是物價貴、工人貴，只要這些上升的成本能轉嫁予消費者

時，成本幾貴都不用怕，但當上升成本不可能轉嫁予消費者，公司就要減皮、裁員，縮寫字樓、

工廠、貨倉面積。其中一個必然手段，當你縮，我縮，人人都縮時，有兩個現象：公司倒閉，貨

品會賤價來鬥窮人。



這些大圍經濟發展，是有跡可尋的，今時美國樓房價跌，買樓者是要到樓價跌之時，才驚叫

乜我買咗貴樓呀。但建樓的地產商則早早已聞到燶味，圖三是美國木材期貨價，早在今年初，木

材期貨價已開始跌，一直跌至今，何故？地產商見賣樓速度放緩，見經濟會差，便不敢大買木材

來作建屋用，他們是十多個月前，已聞到燶味，一如漁民一見到起東風，有白頭浪，而南方有湧

浪時，就知會打風，早早灣水避險，這是求生的經驗和必要有的知識，不如城市人要等天文台掛

十號波才知打風。



金融市場無股災天文台，求生避險經驗和知識何處有？多跟些股市大佬學習、學習。



失業潮未現，公司倒閉潮未現，百年一遇的股跌未現，你想今時賭身家去撈底，自決。



何時可見底？明續。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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