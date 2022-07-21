【人行操作】渣打丁爽：中國降政策利率空間變小，融資成本仍可降

《經濟通通訊社２１日專訊》人行昨天公布的７月一年期及五年以上期ＬＰＲ均保持不變，
與多數業內預期三季度ＬＰＲ仍將大概率下調相反，渣打銀行大中華及北亞首席經濟師丁爽認為
，海外嚴重的通脹預期以及歐美大規模快速加息，使得國內政策利率下調空間變小。而人行可能
會採取其他措施來降低銀行負債端融資成本，政策利率不下調，並不意味著融資利率不會下行。
（ｗｌ）
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