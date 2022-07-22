【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒３億人幣，買特步沽藥明

《經濟通通訊社２２日專訊》今日恒指高開１４２點，報２０７１７點。最高升２１３點報
２０７８８點，最低跌６０點報２０５１３點。恒指收報２０６０９點，升３４點或０﹒１７％
。
按額度計算，北水全日淨流入１６﹒３億元人民幣，減少１１﹒１％。北水淨買入最多的個
股依次是特步國際（０１３６８）、騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）；淨賣出最
多的依次是藥明生物（０２２６９）、中國移動（００９４１）、比亞迪股份（０１２１１）。
主板成交８５１﹒４８億元減少１６﹒２％。其中港股通成交１７２﹒６億元，佔總成交
２０﹒３％。
＊特步控股股東折讓配售８千萬股＊
特步國際（０１３６８）獲控股股東群成投資知會，其已與配售代理摩根大通及瑞銀訂立二
級大宗交易協議，合共配售公司８０００萬股，佔公司已發行股本總額約３﹒０４％，每股作價
１２﹒７元，比昨日收市價折讓１８﹒５％，涉資１０﹒１６億元。目前預期配售事項將於７月
２６日落實完成。
特步國際跌４﹒７６％報１３﹒２２元，北水淨買入４﹒３億元；騰訊控股跌０﹒６％報
３３２元，北水淨買入３﹒５億元；美團升０﹒６８％報１９１﹒７元，北水淨買入１﹒２億元
。
藥明生物升１﹒７４％報８１﹒８５元，北水淨賣出３﹒１億元；中國移動跌０﹒３％報
４９﹒９元，北水淨賣出２﹒４億元；比亞迪股份升０﹒３５％報２８５﹒４元，北水淨賣出１
億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
特步國際 （０１３６８） ４﹒３１
騰訊控股 （００７００） ３﹒４９
美團 （０３６９０） １﹒１８
中國海洋石油 （００８８３） １﹒０３
快手 （０１０２４） ０﹒８２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
藥明生物 （０２２６９） －３﹒１０
中國移動 （００９４１） －２﹒４４
比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒０５
理想汽車 （０２０１５） －１﹒０２
兗礦能源 （０１１７１） －０﹒９１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動