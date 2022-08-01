【新冠疫苗】聯合科學委員會同意新冠疫苗接種年齡降至６個月大

《經濟通通訊社１日專訊》衞生防護中心轄下的聯合科學委員會今日開會討論３歲以下兒童

打針事宜，並通過建議將兩款新冠疫苗的接種年齡降至６個月大嬰兒。

現時接種科興疫苗及復必泰的最低接種年齡分別是３歲及５歲，聯合科學委員會今日開會審

視２間藥廠的資料，並通過建議將２款新冠疫苗的接種年齡降至６個月大嬰兒。（ｂｉ）

