【佩洛西訪台】中方強烈抗議，解放軍將連場軍演，呈包圍台灣之勢

《經濟通通訊社３日專訊》美國眾議院議長佩洛西（Ｎａｎｃｙ Ｐｅｌｏｓｉ）２日晚上

飛抵台北，今日展開訪問行程料傍晚離台。中國外交部已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議，解放

軍隨即宣布將展開連場軍事演習，解放軍東部戰區將在明天（４日）中午１２時至下周日（７日

）中午１２時，在台灣島周邊６個海空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。根據《新華

社》公布的地圖，解放軍會在圍繞台灣的６個不同方位進行軍演，幾乎對台灣本島呈包圍之勢，

變相將台灣四周海空域劃為軍事禁區。



＊中方：嚴重破壞台海和平穩定＊



中國外交部發表聲明，再次聲稱佩洛西台灣之旅「嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公

報規定」，並認為是「嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台

海和平穩定」，再指美方向「『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤信號」。中方重申，對此「堅決反

對，嚴厲譴責」，已向美方提出「嚴正交涉」和「強烈抗議」。

除了外交部之外，中共中央台灣工作辦公室、全國人大常委會發言人、全國政協外事委員會

等機構亦相繼發表聲明。



＊東部戰區：全面檢驗武器裝備性能和部隊聯合作戰能力＊



中國國防部發言人吳謙表示，中方曾多次闡明竄訪台灣的嚴重後果，但佩洛西明知故犯，惡

意挑釁製造危機，解放軍高度戒備，將展開一系列針對性軍事行動予以反制，堅決捍衛國家主權

和領土完整，堅決挫敗外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀。

東部戰區副參謀長顧中表示，今次聯合軍事行動是針對美台當局在台灣問題上的危險舉動所

採取的必要舉措。戰區組織多軍兵種部隊成體系、全要素展開，進行聯合封控、對海突擊、對陸

打擊、制空作戰等多課目針對性演練和精導武器實彈射擊，全面檢驗武器裝備性能和部隊聯合作

戰能力，做好應對一切危機事態準備，正告心懷不軌竄台人員及台獨份子，東部戰區部隊有充分

信心和能力反擊一切挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。



＊台稱「蘇－３５戰機穿越台海」是假訊息＊



央視網昨晚上約１０時報道稱，解放軍空軍蘇－３５戰機正在穿越台灣海峽。對此，台灣的

國防部指出，國軍運用聯合情監偵手段，可充分掌握台海周邊海、空域動態；有關「蘇－３５型

機穿越台灣海峽」並非事實，「這是假訊息」，但確有大陸軍機在台灣海峽中線活動的情況。

台灣表示，台軍以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，縝密整備各項計劃，按突發狀況處置規

定，依敵情威脅，派遣適切兵力應處，「有決心、有能力、有信心」確保台灣安全。（ｃｔ）

