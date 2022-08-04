【企業盈警】永勝醫療料中期轉盈為虧蝕最多４５００萬元

《經濟通通訊社４日專訊》永勝醫療（０１６１２）公布，截至２０２２年６月３０日止六

個月，預期集團於期間可能錄得未經審核公司擁有人應佔綜合虧損淨額介乎４０００萬元至

４５００萬元，而截至去年６月３０日止六個月則錄得未經審核公司擁有人應佔綜合溢利約

４１９０萬元。

預期錄得綜合虧損淨額乃由下列各項所致，包括滯銷或陳舊存貨撥備大幅增加、呼吸產品分

部收入減少以及毛利率下跌。（ｂｎ）

