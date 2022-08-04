【台海局勢】國泰：航班會避免飛越有軍事演習空域，機程或會增加

《經濟通通訊社４日專訊》解放軍在台灣附近海空域展開軍事演習，國泰航空

（００２９３）回應傳媒查詢指，航班會避免飛越相關空域。

根據機管局的網站資料，今天出發往台北及從台北抵港客機各有４班，其中國泰航空往台北

的客機已於上午起飛。國泰表示，航班已避免飛越台灣地區的指定空域部分，相關航班的飛行時

間或會因此而增加，公司正密切監察事態發展。（ｈｙ）

