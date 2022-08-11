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11/08/2022 16:36

【新冠肺炎】本港新增４３７６宗確診，再多１宗死亡個案

　　《經濟通通訊社１１日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增
４３７６宗新冠肺炎確診個案，本地個案４１８０宗，當中１２８９宗核酸檢測陽性，２８９１
宗快測經覆檢陽性，另有１９６宗輸入個案，６８宗在機場發現，９８宗在檢疫酒店發現，３０
宗離開檢疫酒店後確診。
　　輸入個案來自４３個地方，５個地方有１０宗以上個案，英國有２８宗，印度有２１宗，美
國有１４宗，新加坡和泰國分別有１２宗。
　
＊８５歲長者病逝＊
　
　醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，昨日新增１宗死亡個案，８５歲
長者無打針，有血壓高、甲狀腺問題，與家人同住，能自理。她在７月１９日咳嗽到普通科求診
，深喉唾液檢測呈陽性，無不適、無發燒，７月２８日因為無胃口和氣喘入急症室，要聞氧氣，
送入內科病房，其後情況惡化，要入深切治療部，當局處方不同藥物，包括抗病毒藥物、類固醇
，昨日離世。
　　關慧敏表示，逾２００人入院，每日入院人數多了數十人，今日逾半為６０歲以上，２０多
位為３歲以下，強調最有效為打針。香港兒童醫院８月１５日提供打科興疫苗，明（１２日）起
可預約。
　
＊新增６間院舍爆疫＊
　
　　張竹君表示，新增６間院舍爆疫，涉５間老人院舍及１間殘疾人士院舍，其中馮元護老院有
較多個案，昨日有２名院友確診、今日新增５名院友確診，累計７名院友確診，３５名院友及３
名工作人員需檢疫。（ｈｙ）

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