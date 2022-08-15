【新冠肺炎】北京：４名進返京人員感染，涉及昌平、朝陽和豐台

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》今天北京市召開新冠肺炎疫情防控發布會

，北京市政府新聞發言人徐和建通報，今天，北京在進返京人員中新發現４例本土新冠肺炎病毒

感染者。昌平區２例、朝陽區和豐台區各１例。豐台區已判定密接７３人。

北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰介紹，當前國內疫情多點散發，境外輸入病例持續增

加，北京市又正面臨暑期進返京高峰，疫情防控形勢嚴峻。

