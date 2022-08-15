【新冠肺炎】北京：４名進返京人員感染，涉及昌平、朝陽和豐台

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》今天北京市召開新冠肺炎疫情防控發布會
，北京市政府新聞發言人徐和建通報，今天，北京在進返京人員中新發現４例本土新冠肺炎病毒
感染者。昌平區２例、朝陽區和豐台區各１例。豐台區已判定密接７３人。
北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰介紹，當前國內疫情多點散發，境外輸入病例持續增
加，北京市又正面臨暑期進返京高峰，疫情防控形勢嚴峻。
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|中國故事15/08/2022
《神州經脈》金融經濟數據全線低迷 降政策利率沖喜 滬指僅微跌
|財經熱話15/08/2022
海底撈發盈警大行唱淡卻飆8% 復甦憧憬有得炒？
|財經熱話15/08/2022
【收息股執位】恒指續兩萬關爭持 伺機部署收息股？溫傑推薦一股兩ETF！
|財經熱話15/08/2022
五國企擬自美退市 股價集體下挫中石油插4%
|安永大灣區專輯15/08/2022
大灣區金融互通 效果加倍共建繁榮
|財經熱話15/08/2022
【騰訊預測】騰訊次季料少賺28% 廣告收入續弱視頻號變現可期
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰