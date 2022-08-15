【企業盈警】西王置業（２０８８）料中期盈轉虧最多４００萬人幣

《經濟通通訊社１５日專訊》西王置業（０２０８８）發盈警，預期上半年將錄得綜合虧損
淨額約３００萬元至４００萬元（人民幣．下同），而截去年同期則為綜合純利約４７０萬元。
這主要是由於相較於過往期間，本期間內土地增值稅超額撥備的回撥減少及行政開支增加。
（ａｃ）
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