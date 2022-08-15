【企業盈警】中國玻璃（３３００）：料中期少賺約６０％

《經濟通通訊社１５日專訊》中國玻璃（０３３００）發盈警，預期截至上半年將錄得不少

於１﹒２億元人民幣的溢利淨額，較去年同期錄得溢利淨額約３﹒０２億元減少約６０％。

集團指，該減少主要由於中國大陸房地產行業低迷、疫情散點爆發，致使浮法玻璃需求端承

壓及浮法玻璃價格較去年同期有所下降；以及疫情蔓延、國外地緣衝突、全球通脹加劇，導致主

要原、燃材料價格較去年同期大幅增加等綜合因素影響。（ａｃ）

