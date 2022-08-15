【企業盈喜】中亞烯谷（６３）料中期多賺２﹒７８倍至２００萬元

《經濟通通訊社１５日專訊》中亞烯谷（０００６３）發盈喜，預期上半年錄得淨利潤不少

於２００萬元，而去年同期錄得的利潤５２﹒９萬元，即按年大幅增加不少於２﹒７８倍。集團

認為，預期淨利潤增加的主因為集團自２０２０年下半年起引入的物業管理及其他相關服務分部

的表現持續得以改善所致。（ａｃ）

