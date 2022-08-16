【企業盈警】香港中旅（３０８）料中期盈轉虧，蝕逾２﹒５億元

《經濟通通訊社１６日專訊》香港中旅（００３０８）發盈警，預期截至今年６月底止六個

月，將錄得股東應佔虧損超過２﹒５億元，而２０２１年同期則錄得盈利５２２萬元。

董事局認為，期內轉盈為虧，主要由於截至２０２１年６月底止六個月完成出售旅行社業務

錄得非經常性收益約２﹒１６億元；及自２０２２年１月起爆發的第五波新冠疫情對集團業務之

財務表現造成負面影響。（ｓｌ）

