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16/08/2022 16:51

【香港政情】按摩院經營色情場所表證成立，蔡展鵬稱無接受性服務

　　《經濟通通訊社１６日專訊》首任警務處國安處處長、現任警務處人事及訓練處處長蔡展鵬
去年３月懷疑光顧無牌按摩店，有關按摩院被揭發經營色情場所。涉案３女１男被控管理賣淫場
所等６罪，案件在東區裁判法院續審。控方已舉證完畢，裁判官溫紹明裁定所有控罪表證成立。
控辯雙方已舉證完畢，案件押後至９月２３日進行結案陳詞。
　　以辯方證人身份作供的蔡展鵬透露，警方於去年突擊進入Ｖｉｅｔ　Ｓｐａ時，他正與一名
女子身處在該Ｓｐａ的一間房間內。他亦透露自２０２０年中開始光顧有關按摩院，曾去過４至
５次Ｖｉｅｔ　Ｓｐａ，但強調沒有接受過性服務。蔡展鵬作供約１５分鐘，而控辯雙方亦舉證
完畢，案件押後至９月２３日進行結案陳詞。
　　蔡展鵬表示，按摩院亦無任何人曾向他建議可以提供性服務，他每次光顧大約逗留一小時或
以內就離開。被問到有無理由相信，該按摩院會提供性服務時，蔡展鵬回應指他不清楚。蔡展鵬
又表示，當天是以個人身份到訪Ｖｉｅｔ　Ｓｐａ，與其職務身份無關，事前對於涉案掃黃行動
不知情及沒有控制，蔡對於其他按摩師所提供服務不知情，他並不認識場所內的管理人或員工。
　　控方續指，蔡展鵬當日到訪前，無法確認Ｖｉｅｔ　Ｓｐａ是否有牌照，亦不曾查詢過除按
摩以外的任何事情。蔡同意。
　　案中４名被告，分別被控經營灣仔一個單位作賣淫場所的處所，以及管理沒有有效經營牌照
的一間按摩院。（ｃｌ）（ｚｚ）

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