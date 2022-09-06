【聚焦人幣】人幣中間價貶９８點子，報６﹒９０９６

《經濟通通訊社６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９０９６，較

上個交易日跌９８點子，實現三連貶，刷２０２０年８月２５日以來逾兩年新低，上個交易日報

６﹒８９９８。

美聯儲放鷹態度強硬，人幣匯率近期貶值壓力巨大，人行昨午突然出手維穩，決定自

２０２２年９月１５日起，下調金融機構外匯存款準備金率２個百分點，即外匯存款準備金率由

現行８％下調至６％。外電指出，外匯降準２個百分點可釋放約１９１億美元流動性。市場普遍

預計，人民幣匯率短期仍有貶值壓力，但貶值幅度會趨於溫和。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒９０９６ ＋９８﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒８８８６ ＋３７５﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９３２７ ＋１０３﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８８０３ ＋１２﹒９０

１英鎊╱人民幣 ８﹒００４３ ＋６９５﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７１９４ ＋２２９﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２２９４ ＋２０３﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９３９１ ＋１４４﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒０７６１ ＋４６０﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２７６９ ＋１６７﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４８３ －７﹒９０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒８４１６ ＋１１２５﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４７９１ －２５８﹒００

１人民幣╱韓元 １９７﹒５８００ ＋４４﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

