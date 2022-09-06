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06/09/2022 09:22

【聚焦人幣】人幣中間價貶９８點子，報６﹒９０９６

　　《經濟通通訊社６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９０９６，較
上個交易日跌９８點子，實現三連貶，刷２０２０年８月２５日以來逾兩年新低，上個交易日報
６﹒８９９８。
　　美聯儲放鷹態度強硬，人幣匯率近期貶值壓力巨大，人行昨午突然出手維穩，決定自
２０２２年９月１５日起，下調金融機構外匯存款準備金率２個百分點，即外匯存款準備金率由
現行８％下調至６％。外電指出，外匯降準２個百分點可釋放約１９１億美元流動性。市場普遍
預計，人民幣匯率短期仍有貶值壓力，但貶值幅度會趨於溫和。
　　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒９０９６　　　＋９８﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒８８８６　　＋３７５﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９３２７　　＋１０３﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８８０３　　　＋１２﹒９０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒００４３　　＋６９５﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７１９４　　＋２２９﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２２９４　　＋２０３﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９３９１　　＋１４４﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒０７６１　　＋４６０﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２７６９　　＋１６７﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４８３　　　　－７﹒９０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒８４１６　＋１１２５﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４７９１　　－２５８﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９７﹒５８００　　　＋４４﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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