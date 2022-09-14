《宏策俊見－陳俊業》日圓的底部在哪？

《宏策俊見》近期滙市成為市場焦點，對於喜愛去日本旅遊的朋友來說，日圓貶值更是入市

良機。可是日圓持續跌跌跌，跌穿了港元７算後，又再穿６算，港人低位入貨後仍未算低，倒底

日圓會跌到何時？至執筆時，每百日圓兌港元約５﹒４５，最低曾見５﹒４２，是２４年以來的

新低，在２０２１年年初時的高位曾見７﹒５５，高低差距跌幅達２８％。



＊日圓急跌的核心原因＊



筆者認為日圓在今年錄得大幅貶值的主要原因來自美日息差擴闊，因為美國在今年大幅加息

，而日本央本則仍維時央行利率於負水平不變，利差拉闊之際讓持有美元相對日圓的吸引力更高

，吸引資金從日圓流向美元。更甚的是，市場還有一種叫套利交易（Ｃａｒｒｙ Ｔｒａｄｅ）

的金融槓桿操作，這幫人透過低利率借入日圓再兌換成美元作存款，在接收美元存款的高利息時

候歸還日圓借貸的低息並從中套利。而且發生這種Ｃａｒｒｙ Ｔｒａｄｅ的過程中，美元一般

會相對日圓越來越強，最後套利操作的人會達至滙價、套息雙贏的效果。



＊日本央行政策並未跟隨美國＊



至於為何不讓央行利率跟隨美國的原因可能是日本政府認為該國的通脹仍未企穩，目前日本

扣除新鮮食品的消費者物價指數（ＣＰＩ）的按年升幅為２﹒４％，的確是相比美國的８﹒１％

低很多。雖然日本的ＣＰＩ已經高於日本央行訂下來的２％，但經歷了多年的低通脹率，甚至日

本在２０２０年至２０２１年的部份時間出現了通縮，日本很可能對難得多年未見的通脹處以十

分慬慎態度來處理，不會隨便把難得的通脹給趕走。



＊貿易逆差讓日圓弱勢成負循環＊



第三個日圓貶值的原因可能是該國的貿易逆差在擴闊。這可以說是一個負循環，首先可能是

因為日圓兌美元出現貶值，因而令貿易逆差擴闊。這是因為在美元兌日圓升值的同時，進口量在

短線上沒有減少，所以入口的總貨值就會上升；反之出口亦然，也是因為日圓貶值而令總出口量

降低，一來一回，短期的總入口上升配以總出口減少，貿易赤字就會擴大，今年日本的貿易逆差

已經擴闊到１﹒５億日圓，是連續１２個月出現赤字。可是日本的交易商看到這種變化後，擔心

美元入口成本急升，還是會傾向在短線?售日圓來買美元，以降低成本高企風險，這也對日圓貶

值構成多一重壓力，形成負循環。



＊日圓的展望－美息終轉向＊



以上分析了日圓急跌的原因，至於日圓的前景，筆者還是抱有希望的，認為日圓將會在明年

初出現轉向，因此策略上可以考慮在今年餘下的幾個月以分段的方式來累積日圓。

首先，美日利率拉闊的空間有限，最終Ｃａｒｒｙ Ｔｒａｄｅ也會終結的。目前美國利率

期貨市場顯示，美國聯邦基金利率將會大概在明年的三月份左右轉向，而目前預測的利率頂部為

４％左右，從過去幾次的加息周期作為參考，２年期的美國國債息率的頂部不會跟聯邦利率差距

很大，因此美息和日息的差距不會拉得很大，可能在４％至４﹒５％之間就到頂了。如果套用這

一段時間的日圓貶值推算，日圓的下行空間大概在５％到１０％，意思是每百日圓可能在兌港元

５﹒０至５﹒２之間的水平見底，然後就出現反彈。



＊長期低利率誘因不大＊



至於日本的通脹已經超過了２％的央行目標水平，筆者相信該行不大有長時間維持低利率的

誘因。而日本的出口會因日圓貶值而慢慢改善，外國也會對日本的出口的商品的需求提升，從而

提升對日圓的需求。



＊今年餘下時間或是買入日圓的良機＊



總結來說，主要隨著美國利率政策轉向，美日息差預期在明年首季出現轉向收窄，兌日圓帶

來反彈升值的誘因，如想購入日圓，港人不妨在今年餘下的時間考慮分段買入，目標買入水平預

算為５﹒０至５﹒２。《晉裕環球資產管理首席投資策略師 陳俊業》



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