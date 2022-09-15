《盤後部署》市場憧憬樓市鬆綁措施，中海外、潤地仍有上升空間？

《經濟通通訊社１５日專訊》港股今日低開１３點，報１８８３３，開市不久已重現升勢，
並一度升逾１５０點，早段走勢維持窄幅上落。半日升８７點，報１８９３４。午後走勢靠穩，
最終低開高收，惟仍未能收復１９０００關。
恒指今日收報１８９３０，升８３點或升０﹒４４％，主板成交８１８﹒５５億元。國企指
數報６５０８，升３８點或升０﹒５９％。恒生科技指數報３９６３，升９點或升０﹒２５％。
內地股市下跌。上證綜合指數報３１９９，跌３７點或跌１﹒１６％，成交３９２４﹒９１
億元人民幣；深證成份指數報１１５２６，跌２４７點或跌２﹒１０％，成交２４４４﹒８０億
元人民幣。
＊碧桂園升近９％，為表現最佳藍籌＊
內房股是今日升市的火車頭，首五隻表現最佳藍籌股中四隻是內房股，分別有碧桂園
（０２００７）、碧桂園服務（０６０９８）、潤地（０１１０９）及龍湖（００９６０）。碧
桂園早段曾升逾１０％，高見２﹒７３元，收報２﹒６２元，升８﹒７１％，為表現最佳藍籌股
；碧服收報１６﹒２６元，升５﹒５８％；潤地、龍湖升近５％。
內房股今日表現強勁與內地的樓市鬆綁措施有關。據《２１世紀財經》報道，蘇州市六區現
時放寬外地人購買首套樓房的規定，不再需要出示社保證明或個稅證明。此外，有消息稱廣州市
已對新項目備案價進行動態調整，「一房一價」由原來按棟樓均價上下浮動６％調整為可上浮
１０％、下浮２０％。隨住愈來愈多地方推出樓市鬆綁措施，加上不少官員表達對「保交樓」的
決心，市場憧憬中央會更著力協助房企，有望緩解內房危機，內房股因而炒上。
＊越秀地產現時宜食胡＊
事實上，多隻內房股的技術走勢有所好轉。以中海外（００６８８）為例，股價自７月５日
高位２５﹒６元回落，並在８月２４日低位１８﹒９４元見支持，自此至今持續企穩在１０天線
之上，近幾個交易日更在１００天線之上收市。
當然，今日中海外升４﹒０３％，９日ＲＳＩ進一步升至６８，意味股價已升至接近嚴重超
買。然而，內房股早前跌幅甚大，估值已經低殘，而中央近期亦將焦點放於解決內房問題上，相
信能挽回部分投資者對內房股的信心，中海外走勢料反覆向上，有望挑戰７月５日高位２５﹒６
元。
潤地股價走勢與中海外相似，７月初至８月中回調後，於８月尾再現升勢。如今已拋離
１００天線，近期的成交額亦有改善，料可挑戰７月８日高位３７元。
另一隻內房股越秀地產（００１２３），股價自２０２１年１１月開始反覆上升，今年７至
８月橫行整固後，於９月重現上升動力。今日最高見１１﹒２元，收報１０﹒９８元，升
３﹒５９％，創１９９７年９月以來的高位。然而，今日９日ＲＳＩ升至７８，代表股價已嚴重
超買，建議持貨者先食胡，未持貨則可待股價回至２０天線買入，目前為１０元。（ｅｒ）
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