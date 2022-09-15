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15/09/2022 16:51

《小傳日記》六個賭牌七間爭，新人真係有得玩？

　　《小傳日記》話說噚日就係馬交賭牌申請嘅截標日，將會批６個由２０２３年１月１號起計
１０年嘅賭牌。當時嗰邊都特地為六大博企，度身訂造出６個賭牌，點知居然殺出個程咬金。
　　噚日截標，永利（０１１２８）前日就咗交標書，到噚日金沙（０１９２８）同新濠
（００２００）都先後入標。下晝５點９截標前，澳博（００８８０）同美高梅（０２２８２）
都有重要人物親自入標，到３點半就連最後銀娛（０００２７）都入埋標。本來六大博企都入齊
標，以為塵埃落定，點知臨截標前，馬拉賭場雲頂集團以ＧＭＭ股份名義壓線入標，令呢場賭牌
競投即時精彩起來。
　　７間公司爭６個賭牌，即係一定會有一個輸家。當然如果最終輸嗰個係雲頂，咁都係本來無
一物，志在參與過。但萬一雲頂踢館成功爭到賭牌，咁即係現有嘅一間博企將唔可以繼續搞賭場
，咁就有啲出事。
　　如果真係無咗賭場，仲可以用嚟維生嘅就得返酒店、商場或者其他度假設施，完全無咗一大
條水源，可以話生不如死。不過唔少大行都話現有信心現有６間博企大有機會續牌，摩通就話現
有６間賭場過去廿年喺馬交嘅投資都根深蒂固，尤其貴賓廳無得搞之後，馬交政府需要中場穩定
發展來平衡經濟，現有賭場就最能夠做到。
　　瑞信就睇得精闢一啲，留意到雲頂集團２０２１年年報都未將ＧＭＭ列為子公司，所以唔排
除雲頂集團主席林國泰私人競投的可能性。即係會唔會有可能係為咗增添一吓爭賭牌嘅刺激程度
，所以臨時入標，等現有博企唔好太坐定粒六呢？咁當然都唔排除年頭賭股禁副牌嘅一場龍鳳後
，雲頂覺得真係有可能爭到個牌都未定。總知而家就係無一間賭場可以百分百肯定會爭到，精彩
精彩！請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無涉。

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