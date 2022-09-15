《輪證高清－孫明哲》美股急跌，資金流入相關好倉，部署注意條款

《輪證高清》美國本周初公布通脹數據高於市場預期，利率期貨預示加息走勢或將更激進，

價格顯示下周將會加息０﹒７５至１厘，市場聚焦下周的議息結果，通脹數據令美股指數走勢波

動，特別是較受息口變化影響的納指，納指周二（１３日）下跌逾５％。

指數波動，早前較多資金流入美股指數的淡倉，其實市場上亦有看好工具，亦有資金於指數

急跌時趁低部署。在亞洲交易時段，能以較高槓桿追蹤美股指數的工具並不多，除了美股期貨之

外，較容易接觸到的就只有在港交所上市的認股證，由於亞洲時段美股期指仍可買賣，亦有如美

股盤後或其他消息影響期指走勢，部分投資者亦會利用認股證在亞洲時段捕捉美股變化，事實上

，很受投資者歡迎的美股指數認沽證已經證明這類產品是有市場需求的。投資者除了可以利用認

沽證作對沖或短線看淡之外，亦可利用認購證在低位反手部署捕捉反彈。

經過美股一輪下跌之後，現時部署美股指數相關認購證需注意產品條款，利用本欄經常提到

的三部曲，從風險出發，以輕微價外、中年期、低街貨產品作部署。以納指１００為例，１５％

價外以內，即行使價１３８００點以下，加上２個月期以上作篩選，當中以納指購１０４２１提

供的槓桿最高，槓桿逾１２倍，是條款合適、槓桿突出的產品。道指方面，中年期輕微價外證的

面值都較低，大約０﹒０３元附近，要注意太低面值產品風險較高，因為一旦窩輪價就低於

０﹒０１元，發行商就不能為產品報價，有機會需要持有至到期結算，可轉移留意較貼價選擇，

可留意道指購１０４７６，是行使價３４０００點以下、２個期以上產品最高槓桿之一。



美股指數相關產品條款

好倉

＊納指購１０４２１，行使價１３５００點，２０２２年１２月１６日到期，實際槓桿１２﹒２

倍

＊道指購１０４７６，行使價３２１００點，２０２２年１２月１６日到期，實際槓桿１１﹒７

倍

＊標指購１０４２９，行使價４３００點，２０２２年１２月１６日到期，實際槓桿１４﹒７倍

淡倉

＊納指沽１０５３２，行使價９８８８點，２０２２年１２月１６日到期，實際槓桿８﹒８倍

＊道指沽１０４９８，行使價２８８８８點，２０２２年１２月１６日到期，實際槓桿１１倍

＊標指沽１０５３４，行使價３６００點，２０２２年１２月１６日到期，實際槓桿１０﹒３倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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