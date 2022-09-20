《窩輪豪情－梁業豪》期指即市形勢正在轉好中

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業

、電訊業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中

銀香港（０２３８８）、達利食品（０３７９９）與金沙中國（０１９２８），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

份，則宜首選中國生物製藥（０１１７７）、港交所（００３８８）與中通快遞（０２０５７）

。

現貨主板市場內，普通大戶、特大戶與超級大戶均見主動買貨，當中以科技股最受追捧，相

信屬於淡友補貨所致。恒指期貨陰陽燭小時圖上，價位於昨天（１９日）收市前已返回了保歷加

通道內，今早（２０日）曾一度升抵通道中軸之上，可惜隨即遇到很大的沽壓。ＭＡＣＤ若能成

功發出「熊牛」買入訊號，應可支持價位進一步反彈，令ＳＡＲ出現極點高位，進而挑戰通道頂

部阻力。港股大市跌勢喘定後，投機者應觀察日線圖的形勢變化，以釐訂持有指數的合適注碼。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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