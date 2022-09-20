《珠玉之論－陳鳳珠》美企仍需依賴內地生物科技公司所提供的服務

《珠玉之論》近日美國除繼續向內地的出口商品徵收關稅外，更加大力度對華作出制裁。有

傳美國政府計劃下月擴大美國向內地銷售晶片的禁令，或涉及人工智能和晶片製作等限制。美國

早於上月已指示英偉達及超微半導體停止向內地銷售幾種人工智能晶片，估計美國將繼續打擊內

地的科技發展。

除此之外，美國總統拜登簽署一系列行政命令以擴大美國的生物醫藥技術產業發展，從而降

低對內地先進生物製造基礎設施的依賴。拜登倡議投資２０億元美元於美國生物技術和生物製造

，其中１０億元美元用於生物基礎設施建立，其他用於活性藥物成分生物製造投入、生物基材料

投入等，但未有禁止美國與內地公司之間展開業務，相信對內地的生物科技企業負面影響有限。

另外，生物科技相關工廠建設周期長，需要經過ＧＭＰ的批准程序及規劃建設，流程複雜，從投

入資金、規劃、建設到營運需時多年，因此預料短期內美國的企業仍需依賴內地企業提供的服務

。由於美國的企業對內地的生物製劑委託開發製造或委託生產服務的需求一直龐大，而行政命令

沒有直接限制美國生物製藥公司使用內地的受託研究機構，相信內地的生物醫藥公司發展前景仍

然明朗。《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



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