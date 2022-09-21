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21/09/2022 17:49

《台股攻略－黃振宇》市場觀望氣氛濃厚，台股跌逾百點

　　《台股攻略》美聯儲（Ｆｅｄ）利率會議即將召開，市場靜待公布加息決策，台股今日
（２１日）開低走低，一度下挫過百點，終場收１４４２４﹒５２點，跌１２４﹒７８點，成交
金額略為回升至１７７４﹒４６億元（新台幣．下同）。
　　電子權值股方面，台積電收４７１元，跌１﹒１５％；鴻海收１０７元，跌１﹒３８％；聯
發以平盤價６０５元作收。聯電及台達電跌超過１％，日月光投控則在平盤上下震盪。高價股方
面，信驊及大立光跌１％。在解封題材發酵下，相關概念股表現不俗，觀光類股亞都及六角狂飆
漲停，聯發國際及瓦城大升超過４％，雄獅、揚秦、洛碁及雲品亦大升２％以上。波羅的海乾散
裝綜合指數（ＢＤＩ）２０日大升超過１１％，刺激散裝航運族群反彈，中航直奔漲停價位，慧
洋－ＫＹ亦大升７％，裕民、四維航、新興、台航及正德等升幅超過２％。貨櫃雙雄表現相對弱
勢，長榮持續受賣壓影響，跌超過３％，而陽明則小升０﹒５８％作收。車用電子概念股續獲資
金青睞，力旺、昇銳及同致大升超過２％，新唐、車王電及智伸科同步上揚超過１％，宏碁、瑞
昱、宇隆及旺宏等個股均收紅。
　　本周進入全球超級央行周，市場觀望氣氛濃厚，等待今晚美聯儲利率政策出爐。美元連日走
強，讓亞洲貨幣全倒，持續走貶，今日再探３年來低點，預計台股維持震盪格局。近期操作難度
加大，投資者宜保持審慎，可留意產業趨勢向上、低市盈率、加息受惠股及地震重建概念股。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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