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即市新聞

21/09/2022 19:35

《日入而息》阿里巴巴減持快狗打車，新一期綠置居以４１折推出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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傳友邦保險（０１２９９）洽購菲律賓ＭｅｄｉＣａｒｄ　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳ＣＶＣ擬出售路勁（０１０９８）子公司勁投國際２５％股權　　　　　　　　　　　　　　
阿里巴巴（０９９８８）減持２３﹒２萬股快狗打車（０２２４６），套現約１４８萬元　　　
ＴＶＢ確認旗下Ｂｉｇ　Ｂｉｇ　Ｓｈｏｐ升級轉型裁員約１０人　　　　　　　　　　　　　
許正宇稱本港力求股債雙線投融並舉，以推動金融發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　
消息指４１折推綠置居月底接受申請，最低４萬元首期可上車　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增５６８７宗確診，再多９宗死亡個案；學校呈報７６０宗個案，建議１０間學校個別班
級停課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
猴痘疫苗接種計劃展開，高風險群組下月３日起可預約　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日低收３３６點報１８４４４，科指低收１１６點報３７３７
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬綜指收跌０﹒１７％三千一復得，成交續見近兩年低
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　歐元未能企穩１算，或下試０﹒９８６０　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報０﹒９９２５╱２９，日圓最新報１４３﹒８５╱８８
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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傳友邦保險（０１２９９）洽購菲律賓ＭｅｄｉＣａｒｄ　　　　　　　　　　　　　　　　　
東亞（０００２３）設立ＢＥＡＳＴ，推動初創企業與業界夥伴創新協作；將更聚焦於數碼港元
發行準備的第二軌道　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
萬科海外夥永泰奪沙田顯和里地皮，將發展中小型住宅　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英偉達發布新汽車芯片，吉利（００１７５）極氪為首個客戶　　　　　　　　　　　　　　　
中國投資開發（００２０４）與中國平康集團、重慶申泰科技簽訂戰略合作意向書　　　　　　
中聯通（００７６２）遭美列國安威脅黑名單兼５Ｇ上客減慢，中移動中電信更值博　　　　　
史美倫稱港交所（００３８８）正積極開展中港利率互換通工作　　　　　　　　　　　　　　
羚邦（０２２３０）《咒術迴戰》電影本港票房逾１４００萬元，料年底公布併購　　　　　　
匯豐祈耀年稱分拆業務淨影響負面，部分市場不完全具戰略意義　　　　　　　　　　　　　　
傳ＣＶＣ擬出售路勁（０１０９８）子公司勁投國際２５％股權　　　　　　　　　　　　　　
富一國際（０１４７０）已就檢討報告發現監控不足之處進行補救　　　　　　　　　　　　　
阿里巴巴（０９９８８）減持２３﹒２萬股快狗打車（０２２４６），套現約１４８萬元　　　
ＴＶＢ確認旗下Ｂｉｇ　Ｂｉｇ　Ｓｈｏｐ升級轉型裁員約１０人　　　　　　　　　　　　　
傳比亞迪（０１２１１）與英國汽車經銷商Ｐｅｎｄｒａｇｏｎ商討合作　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中再保（０１５０８）首８月原保費收入按年增６﹒２％
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　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　傳大華銀行購世茂（００８１３）九龍延坪道項目百億貸款
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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上海原副市長龔道安受賄案一審被判處無期徒刑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣州黃埔區吸引生物醫藥人才，首套房補貼５０萬元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　
百度公布「數字人」專利，涉自然語言處理等技術領域　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地監管摸底券商，關注分析師、機構客戶傭金收入等　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京對高速路、跨省運營駕駛員配發情緒感知設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行開展２１０億元逆回購利率持平，淨投放１９０億；中國處經濟恢復緊要關口，續強化信貸
政策引導　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「淘寶一哥」李佳琦回歸直播間，數個產品被搶購一空　　　　　　　　　　　　　　　　　　
首創集團４﹒６５億股第一創業股份轉讓給北京國管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
工信部表示首８月份新建５Ｇ基站６７﹒７萬個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報內地民航局將恢復引進７３７　ＭＡＸ新飛機　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海啟動８個特大項目，投資約１﹒８萬億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
天津擬將首套房貸款最高限額上浮２０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報人行廣州分行鼓勵轄內推二手房「帶押過戶」模式　　　　　　　　　　　　　　　　　　
瑞士寶盛斥數千萬美元入股中國資管公司思睿集團　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
寧德時代表示將在三方面助力「電動澳門」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
最高檢以涉嫌受賄罪逮捕遼寧省原副省長郝春榮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
海南人才個稅優惠門檻趨嚴，需一年累計住滿１８３天　　　　　　　　　　　　　　　　　　
華為Ｍａｔｅ５０手機開售，將供應５Ｇ通信殼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地汽柴油價年內第七跌，每噸下調２９０及２８０元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鄭州二輪供地：１４宗成交摘地公司均為央企、國企　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上汽夥寧德時代、中石油等斥４０億成立新能源公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＳＴ曙光實控人張秀根確被公安機關批捕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌０﹒８６％，報１４４２４﹒５２點　　　　
　　拜登言論後美加軍艦首次過航台海，解放軍全程警戒　
　　國台辦表示兩岸統一後台灣可實行不同於大陸社會制度
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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２０１９年理大衝突案７人罪成，１人罪名不成立；理大衝突案７人暴動罪成還柙，４３歲清潔
工脫罪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱未來五年是香港發展新篇章關鍵期；支持香港青年到大灣區發展　　　　　　　　　　
立法會第３次前廳交流會因疫情關係而延期舉行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商台記者投訴被裁定「無法證實」，監警會稱已公平公正處理　　　　　　　　　　　　　　　
許正宇稱本港力求股債雙線投融並舉，以推動金融發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　
黃偉綸稱要管控疫情，避免經濟短期波動形成系統性風險　　　　　　　　　　　　　　　　　
監警會委員批評港姐泳裝，ＴＶＢ表示強烈譴責兼保留法律追究權利　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用７億元，外資連續兩日淨流出；滬股通全日流出１４﹒６億元，外資淨流出３
０﹒６億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＡＣＣＡ香港分會選出新一屆理事會，祁詠儀當選會長　　　　　　　　　　　　　　　　　　
信安報告指香港在全球金融普惠性排行第四，新加坡排第一位　　　　　　　　　　　　　　　
南丫海難倖存者質疑有犯錯者拒絕作供，入稟促開死因庭　　　　　　　　　　　　　　　　　
回收紙包飲品盒機構：科技園說法與承租時認知不同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
科技園表示與紙包飲品盒回收商喵坊就廠房不續約早有共識　　　　　　　　　　　　　　　　
新樓買家涉行賄地產代理圖獲較高現金回贈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
消息指４１折推綠置居月底接受申請，最低４萬元首期可上車　　　　　　　　　　　　　　　
環聯表示港次季無抵押私人貸款宗數按年增５﹒２％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｍｏｘ表示客戶按年增逾倍至４０萬，信貸額度升５倍　　　　　　　　　　　　　　　　　　
富融銀行上調１２個月定期港元存息至３﹒３厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新能源運輸基金新批２１宗申請，涉資１８６０萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
萬事達卡與ＴｒｉｐＬｉｎｋ合作擴大至亞太區跨境支付　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　普京稱會動用核武維護主權，中國外交部呼籲協商解決
　　普京頒國內動員令，預備役徵召入伍，不排除動用核武
　　烏克蘭四個地區將舉行入俄公投，北約斥不合法　　　
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　　　　　　　《國際要聞》　
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　　莫德納新冠疫苗加強劑受供應問題影響
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　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　企業動盪加劇，ＰＩＭＣＯ籌集新信貸基金　　　　　
　　加拿大央行副行長表示通脹仍然過高　　　　　　　　
　　基金經理目光轉移，再次盯上債券　　　　　　　　　
　　日本前財務省外匯主管表示日本可以隨時進行匯市干預
　　歐洲央行行長拉加德表示之後還會有更多加息　　　　
　　福特股價大跌１２％，為２０１１年以來最大單日跌幅
　　荷蘭計劃提高最低工資及企業稅以緩解能源危機　　　
　　日本前政府部長表示養老基金可以投資初創公司　　　
　　澳洲儲備銀行從量化寬鬆計劃中獲得了好處　　　　　
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　中聯通美洲公司等電信商被列ＦＣＣ「安全風險清單」
　　美國將中資電信企業列黑名單，中方重申停止無理打壓
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　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增５６８７宗確診，再多９宗死亡個案　　　　　
　　學校呈報７６０宗個案，建議１０間學校個別班級停課　
　　猴痘疫苗接種計劃展開，高風險群組下月３日起可預約　
　　盧寵茂明日同時接種新冠疫苗及季節性流感疫苗　　　　
　　陳國基稱強烈譴責西醫濫發「免針紙」，警告須負刑責　
　　全國增本土陽性６０８宗，黑龍江佳木斯延長靜默管理　
　　專家表示本港疫情現明顯跌勢，料單日確診數字不能清零
　　旅議會表示「０＋３」亦難助業界復甦，促取消所有措施
　　歐盟商會表示中國國門緊閉，歐洲企業漸失信心　　　　
　　港府延續社交距離措施至１０﹒５，現為控疫關鍵時刻　
　　議員吳傑莊倡放寬抵港檢疫至「０＋３」或更進取方案　
　　鄭泳舜期望下月可敲定香港馬拉松細節　　　　　　　　
　　黃啟樂稱憂因疫情取消賽事，打亂部署及商業贊助減少　
　　劉宇隆料嬰幼童版復必泰下月有望供港　　　　　　　　
　　油麻地西醫及三助手涉濫發「免針紙」被捕　　　　　　
　　港府已收到復必泰幼兒配方新冠疫苗認可申請　　　　　
　　梁定邦稱新加坡開放速度較快，目前競爭力比香港高　　
　　歐企對中國漸失信心，外交部表示建更高水平開放型經濟
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