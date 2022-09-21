《日入而息》阿里巴巴減持快狗打車，新一期綠置居以４１折推出

《今天重點》

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傳友邦保險（０１２９９）洽購菲律賓ＭｅｄｉＣａｒｄ

傳ＣＶＣ擬出售路勁（０１０９８）子公司勁投國際２５％股權

阿里巴巴（０９９８８）減持２３﹒２萬股快狗打車（０２２４６），套現約１４８萬元

ＴＶＢ確認旗下Ｂｉｇ Ｂｉｇ Ｓｈｏｐ升級轉型裁員約１０人

許正宇稱本港力求股債雙線投融並舉，以推動金融發展

消息指４１折推綠置居月底接受申請，最低４萬元首期可上車

本港新增５６８７宗確診，再多９宗死亡個案；學校呈報７６０宗個案，建議１０間學校個別班

級停課

猴痘疫苗接種計劃展開，高風險群組下月３日起可預約

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《即日市況》

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恒指全日低收３３６點報１８４４４，科指低收１１６點報３７３７

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒１７％三千一復得，成交續見近兩年低

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《美元匯價》

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歐元未能企穩１算，或下試０﹒９８６０

歐元最新報０﹒９９２５╱２９，日圓最新報１４３﹒８５╱８８

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《公司資訊》

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傳友邦保險（０１２９９）洽購菲律賓ＭｅｄｉＣａｒｄ

東亞（０００２３）設立ＢＥＡＳＴ，推動初創企業與業界夥伴創新協作；將更聚焦於數碼港元

發行準備的第二軌道

萬科海外夥永泰奪沙田顯和里地皮，將發展中小型住宅

英偉達發布新汽車芯片，吉利（００１７５）極氪為首個客戶

中國投資開發（００２０４）與中國平康集團、重慶申泰科技簽訂戰略合作意向書

中聯通（００７６２）遭美列國安威脅黑名單兼５Ｇ上客減慢，中移動中電信更值博

史美倫稱港交所（００３８８）正積極開展中港利率互換通工作

羚邦（０２２３０）《咒術迴戰》電影本港票房逾１４００萬元，料年底公布併購

匯豐祈耀年稱分拆業務淨影響負面，部分市場不完全具戰略意義

傳ＣＶＣ擬出售路勁（０１０９８）子公司勁投國際２５％股權

富一國際（０１４７０）已就檢討報告發現監控不足之處進行補救

阿里巴巴（０９９８８）減持２３﹒２萬股快狗打車（０２２４６），套現約１４８萬元

ＴＶＢ確認旗下Ｂｉｇ Ｂｉｇ Ｓｈｏｐ升級轉型裁員約１０人

傳比亞迪（０１２１１）與英國汽車經銷商Ｐｅｎｄｒａｇｏｎ商討合作

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《國企紅籌》

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中再保（０１５０８）首８月原保費收入按年增６﹒２％

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《神州民企》

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傳大華銀行購世茂（００８１３）九龍延坪道項目百億貸款

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《中國要聞》

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上海原副市長龔道安受賄案一審被判處無期徒刑

廣州黃埔區吸引生物醫藥人才，首套房補貼５０萬元人民幣

百度公布「數字人」專利，涉自然語言處理等技術領域

內地監管摸底券商，關注分析師、機構客戶傭金收入等

北京對高速路、跨省運營駕駛員配發情緒感知設備

人行開展２１０億元逆回購利率持平，淨投放１９０億；中國處經濟恢復緊要關口，續強化信貸

政策引導

「淘寶一哥」李佳琦回歸直播間，數個產品被搶購一空

首創集團４﹒６５億股第一創業股份轉讓給北京國管

工信部表示首８月份新建５Ｇ基站６７﹒７萬個

據報內地民航局將恢復引進７３７ ＭＡＸ新飛機

上海啟動８個特大項目，投資約１﹒８萬億元

天津擬將首套房貸款最高限額上浮２０％

據報人行廣州分行鼓勵轄內推二手房「帶押過戶」模式

瑞士寶盛斥數千萬美元入股中國資管公司思睿集團

寧德時代表示將在三方面助力「電動澳門」

最高檢以涉嫌受賄罪逮捕遼寧省原副省長郝春榮

海南人才個稅優惠門檻趨嚴，需一年累計住滿１８３天

華為Ｍａｔｅ５０手機開售，將供應５Ｇ通信殼

內地汽柴油價年內第七跌，每噸下調２９０及２８０元

鄭州二輪供地：１４宗成交摘地公司均為央企、國企

上汽夥寧德時代、中石油等斥４０億成立新能源公司

ＳＴ曙光實控人張秀根確被公安機關批捕

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒８６％，報１４４２４﹒５２點

拜登言論後美加軍艦首次過航台海，解放軍全程警戒

國台辦表示兩岸統一後台灣可實行不同於大陸社會制度

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《其他消息》

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２０１９年理大衝突案７人罪成，１人罪名不成立；理大衝突案７人暴動罪成還柙，４３歲清潔

工脫罪

李家超稱未來五年是香港發展新篇章關鍵期；支持香港青年到大灣區發展

立法會第３次前廳交流會因疫情關係而延期舉行

商台記者投訴被裁定「無法證實」，監警會稱已公平公正處理

許正宇稱本港力求股債雙線投融並舉，以推動金融發展

黃偉綸稱要管控疫情，避免經濟短期波動形成系統性風險

監警會委員批評港姐泳裝，ＴＶＢ表示強烈譴責兼保留法律追究權利

深股通額度全日用７億元，外資連續兩日淨流出；滬股通全日流出１４﹒６億元，外資淨流出３

０﹒６億元

ＡＣＣＡ香港分會選出新一屆理事會，祁詠儀當選會長

信安報告指香港在全球金融普惠性排行第四，新加坡排第一位

南丫海難倖存者質疑有犯錯者拒絕作供，入稟促開死因庭

回收紙包飲品盒機構：科技園說法與承租時認知不同

科技園表示與紙包飲品盒回收商喵坊就廠房不續約早有共識

新樓買家涉行賄地產代理圖獲較高現金回贈

消息指４１折推綠置居月底接受申請，最低４萬元首期可上車

環聯表示港次季無抵押私人貸款宗數按年增５﹒２％

Ｍｏｘ表示客戶按年增逾倍至４０萬，信貸額度升５倍

富融銀行上調１２個月定期港元存息至３﹒３厘

新能源運輸基金新批２１宗申請，涉資１８６０萬元

萬事達卡與ＴｒｉｐＬｉｎｋ合作擴大至亞太區跨境支付

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《俄烏開戰》

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普京稱會動用核武維護主權，中國外交部呼籲協商解決

普京頒國內動員令，預備役徵召入伍，不排除動用核武

烏克蘭四個地區將舉行入俄公投，北約斥不合法

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《國際要聞》

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莫德納新冠疫苗加強劑受供應問題影響

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《外圍經濟》

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企業動盪加劇，ＰＩＭＣＯ籌集新信貸基金

加拿大央行副行長表示通脹仍然過高

基金經理目光轉移，再次盯上債券

日本前財務省外匯主管表示日本可以隨時進行匯市干預

歐洲央行行長拉加德表示之後還會有更多加息

福特股價大跌１２％，為２０１１年以來最大單日跌幅

荷蘭計劃提高最低工資及企業稅以緩解能源危機

日本前政府部長表示養老基金可以投資初創公司

澳洲儲備銀行從量化寬鬆計劃中獲得了好處

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《大國博弈》

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中聯通美洲公司等電信商被列ＦＣＣ「安全風險清單」

美國將中資電信企業列黑名單，中方重申停止無理打壓

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《新冠肺炎》

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本港新增５６８７宗確診，再多９宗死亡個案

學校呈報７６０宗個案，建議１０間學校個別班級停課

猴痘疫苗接種計劃展開，高風險群組下月３日起可預約

盧寵茂明日同時接種新冠疫苗及季節性流感疫苗

陳國基稱強烈譴責西醫濫發「免針紙」，警告須負刑責

全國增本土陽性６０８宗，黑龍江佳木斯延長靜默管理

專家表示本港疫情現明顯跌勢，料單日確診數字不能清零

旅議會表示「０＋３」亦難助業界復甦，促取消所有措施

歐盟商會表示中國國門緊閉，歐洲企業漸失信心

港府延續社交距離措施至１０﹒５，現為控疫關鍵時刻

議員吳傑莊倡放寬抵港檢疫至「０＋３」或更進取方案

鄭泳舜期望下月可敲定香港馬拉松細節

黃啟樂稱憂因疫情取消賽事，打亂部署及商業贊助減少

劉宇隆料嬰幼童版復必泰下月有望供港

油麻地西醫及三助手涉濫發「免針紙」被捕

港府已收到復必泰幼兒配方新冠疫苗認可申請

梁定邦稱新加坡開放速度較快，目前競爭力比香港高

歐企對中國漸失信心，外交部表示建更高水平開放型經濟

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