《美元走勢－羅明立》地緣政治或進一步推低歐元

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４５﹒７０ １４５﹒９０ １４３﹒４９

歐元╱美元 ０﹒９８２２ ０﹒９８４８ ０﹒９８０５

英鎊╱美元 １﹒１２１６ １﹒１２８０ １﹒１２１０

美元╱瑞郎 ０﹒９６４４ ０﹒９６９３ ０﹒９６３６

美元╱港元 ７﹒８４９３ ７﹒８４９８ ７﹒８４８５

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《美元走勢》今日（２２日）凌晨美國聯儲局一如預期宣布加息０﹒７５％，聯邦基金利率

升至３﹒００％－３﹒２５％區間，為２００８年以來新高。局方預測年底利率將升至４﹒４％

，即今年餘下兩次會議將合共加息１﹒２５％，明年更將達到４﹒６％的峰值；並預期利率在水

平維持一段時間，即是告知市場勿期望很快會降息。主席鮑威爾在新聞發布會上表示局方有堅定

決心將通脹拉回２％的目標水平，雖然過程難免痛苦，而近期未見到就業市場有回落的跡像。投

資者擔心，繼續大幅加息將令美國企業盈利受損，最終將大幅裁員並推高失業率，估計明年初將

陷入經濟衰退。

聯儲局繼續放鷹刺激美元走高，升至１１１﹒７８，非美貨幣全面下滑。俄羅斯總統普京宣

布部分動員令，召集３０萬有軍事訓練的人員，並警告會捍衛領完整，令局勢轉趨緊張。歐洲經

濟本來已經受到能源危機的打擊，地緣政治或進一步推低歐元。初步阻力０﹒９９００╱

０﹒９９５０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 ０﹒９８６０ ０﹒９７６０ ０﹒９９１０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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