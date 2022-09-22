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即市新聞

22/09/2022 16:45

《美元走勢－羅明立》地緣政治或進一步推低歐元

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１４５﹒７０　１４５﹒９０　１４３﹒４９
　　歐元╱美元　０﹒９８２２　０﹒９８４８　０﹒９８０５
　　英鎊╱美元　１﹒１２１６　１﹒１２８０　１﹒１２１０
　　美元╱瑞郎　０﹒９６４４　０﹒９６９３　０﹒９６３６
　　美元╱港元　７﹒８４９３　７﹒８４９８　７﹒８４８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》今日（２２日）凌晨美國聯儲局一如預期宣布加息０﹒７５％，聯邦基金利率
升至３﹒００％－３﹒２５％區間，為２００８年以來新高。局方預測年底利率將升至４﹒４％
，即今年餘下兩次會議將合共加息１﹒２５％，明年更將達到４﹒６％的峰值；並預期利率在水
平維持一段時間，即是告知市場勿期望很快會降息。主席鮑威爾在新聞發布會上表示局方有堅定
決心將通脹拉回２％的目標水平，雖然過程難免痛苦，而近期未見到就業市場有回落的跡像。投
資者擔心，繼續大幅加息將令美國企業盈利受損，最終將大幅裁員並推高失業率，估計明年初將
陷入經濟衰退。
　　聯儲局繼續放鷹刺激美元走高，升至１１１﹒７８，非美貨幣全面下滑。俄羅斯總統普京宣
布部分動員令，召集３０萬有軍事訓練的人員，並警告會捍衛領完整，令局勢轉趨緊張。歐洲經
濟本來已經受到能源危機的打擊，地緣政治或進一步推低歐元。初步阻力０﹒９９００╱
０﹒９９５０。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　　　入市價　　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　賣出歐元　　　　０﹒９８６０　０﹒９７６０　０﹒９９１０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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