【美鷹加息】新地雷霆：港銀加息步伐輕微，料優質樓盤續受歡迎

《經濟通通訊社２２日專訊》新地（０００１６）副董事總經理雷霆指，是次美國加息屬市

場預期之內，而香港主要銀行加息步伐輕微，證明港銀體系資金充裕。他續指出，利率有上亦有

落，樓盤只要質素好、定價合理及擁有獨特性，定必續受置業者歡迎，因此預期本次美國加息，

對香港樓市影響不大。

滙豐銀行於較早前宣布，上調最優惠利率（Ｐ）０﹒１２５厘，由年利率５厘上調至

５﹒１２５厘。（ｒｈ）

