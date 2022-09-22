【美鷹加息】中銀上調最優惠利率０﹒１２５厘，調高港元儲蓄利率

《經濟通通訊社２２日專訊》繼匯豐及渣打香港上調最優惠利率０﹒１２５厘後，中銀香港

（０２３８８）亦公布，自下周一（２６日）起，該行之港元最優惠利率上調０﹒１２５厘，由

年利率５厘調高至５﹒１２５厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率０﹒００１厘調整至

０﹒１２５厘。（ｂｎ）

