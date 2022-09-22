【企業盈警】超大現代（６８２）料全年虧損收窄至１６００萬人幣

《經濟通通訊社２２日專訊》超大現代（００６８２）發盈警，預期今年６月底止年度將錄

得淨虧損?１６００萬人民幣，而去年同期錄得淨虧損約２６００萬元人幣。集團認為，預期虧

損減少主要受一般及行政開支減少所影響。該公司的全年業績公告預期將在明日（２３日）公布

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