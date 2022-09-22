【新冠疫苗】有醫生涉５個月間發逾６６００張免針紙，每張３千元

《經濟通通訊社２２日專訊》警方今早先後再拘捕多３名私家診所的醫生，懷疑與濫發「免

針紙」，即「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」有關，分別是元朗元美大廈的西醫殷錦新、柴灣東

興華廣場的西醫王秉亮以及天水圍天悅邨的西醫林定儀。

警方指，被捕的柴灣西醫涉嫌在今年２至６月，發出超過６６００多張「免針紙」，每張索

價３０００元，高峰時單月可發出超過３０００張「免針紙」，如果不休息，平均每日要至少發

出１００張。警方形容情況絕不尋常，有理由相信醫生無遵循衞生署指引，濫發「免針紙」。

至於另外兩名被捕醫生，就涉嫌在今年２至９月，分別發出１３６５張和１３９９張「免針

紙」，收取診金３５０至７００元，高峰時每日各自發出６６張和１５２張「免針紙」。翻查資

料，其中一名被捕的西醫殷錦新，在２０１６年曾經在招牌和卡片，展示美容治療推廣訊息，被

醫委會裁定專業失德，除牌２個月及緩刑１年。



＊街坊稱涉事診所外早前大排長龍＊



涉濫發「免針紙」的其中一名柴灣西醫王秉亮，有街坊表示，幾個月前已看到有百多名市民

一度在診所門口排隊取籌，人龍一直延伸至連接環翠邨的天橋。有髮型屋職員表示，診所有貼出

告示，顯示如要領取疫苗豁免證明書，需電話預約。



＊２２名買針紙人士涉串謀詐騙被捕＊



另外，警方再拘捕８名及１４名求診人士，涉嫌買「免針紙」。警方強調，串謀詐騙最高可

判處監禁１４年，有關行為打擊抗疫成效，呼籲醫護人員和市民緊守法規，同心抗疫。（ｈｙ）

