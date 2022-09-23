《缸邊麗評－熊麗萍》加息以外困擾多，港股卻非全向淡

《缸邊麗評》本港銀行四年來首次出手調高優惠利率，但加幅相當克制，只有０﹒１２５厘

，較筆者預期的０﹒２５厘為低。今次加息亦是美國連續三次加息７５點點子之後才作出的回應

，市場普遍預期美國在本年度再加１﹒２５厘的機會甚大，今年本港優惠利率料最終調升至

５﹒５厘。



雖然大家對本港加息有點「陌生」，但加幅應可接受，對港股及本地樓市影響暫時相對輕微

。美國聯儲局利率今次上調至３﹒０％－３﹒２５％之後，該局的點陣圖顯示明年息率有機會攀

升上４﹒５至４﹒７５％，但本港通脹壓力遠低於歐美，本港利率加幅料仍屬溫和。



事實上，本港投資市場目前面對的問題，更多是加息以外的因素。本港受抗疫措施，令與海

外市場的經濟活動受影響，失業率上升及移民人士急於賣樓，而過去多月市場上新盤推出較多，

二手盤的減價及蝕讓個案，亦影響買家不急於入市，早前本港銀行將Ｈ按封頂利率調升，已變相

提早加息，拖慢買家入市態度，目前的問題是視乎本港疫情紓緩及防疫措施寬鬆程度，而地產發

展商推盤策略等。因此，單是這一輪的加息因素料對樓市影響相對有限。



在港股市場方面，美國加息令非美貨幣匯價全面下跌，人民幣跌穿「七算」，並且繼續有壓

力；港美息差亦令資金流出港股，而中美關係及地緣政治仍不利港股。不過，短期非完全沒有好

消息可憧憬，至低限度在內地嚴格的防疫措施之下，「二十大」會議之後會否有所寬鬆，而本港

防疫措施逐步放寬也望帶點幫助，惟這些只能視作短線憧憬因素。至於美股下挫對港股縱有影響

，只是港股及內地股市在過去兩年已一直在調整，美股不是股災，港股應不會大跌。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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