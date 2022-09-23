《窩輪匯智－劉嘉輝》窩輪用處多元化，化危為機幫到手

《窩輪匯智》本周各國央行先後議息，美國一如預期加息四分三厘，會後聲明指出加息不手

軟，議息會議後美股下挫，連帶港股亦破位向下，失守１８０００點關口見過去１０年最低水平

。

大市每況愈下，筆者聽到不少投資者反映，慨嘆「人生有多少個十年」！持貨的擔心虧損會

繼續擴大，最終血本無歸，撈底買入的又怕進一步下跌「愈撈愈低」。未入場朋友，有不少更怕

風雨飄搖只好「靠邊站」。到底有沒有轉危為機之法，扭轉乾坤將十年低，變出「黃金十年」？

筆者經常強調，窩輪本身雖然具槓桿特性，產品有一定風險，然而若能靈活運用，往往能倒

過來幫手管控風險，保障資產安全。

首先，因為窩輪能提供不同的槓桿效應，比起需要正股投放的資金量較少，投資者可因應產

品的槓桿高低而投入較少資金。即使最壞情況睇錯市，最大的損失僅為投放到窩輪本身的小量資

金。相反，若看中市況走勢及波幅，因行使的機會增加，回報亦會較高。

窩輪除可買升看好，亦可睇淡買跌。除了作單邊看淡，投資者亦可視作買保險保障正股倉位

安全。投資者面對後市波動，若不幸再向下破位，甚至下試下一個「十年」低位的話，認沽證的

利潤將有助減少正股因股價下跌所帶來的損失。同一道理，若手持是淡倉，而投資者欲防價格短

期反彈，則可考慮買入適量的認購證作對沖。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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