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即市新聞

23/09/2022 13:00

《神州縱橫－凌昆》中國經濟困境未解

　　《神州縱橫》中國８月經濟數據走向上較７月好，未再帶來驚嚇，但同樣未帶來驚喜，屬半
死不活狀態，前景更充滿變數，如何應對外圍劣境尤值得擔心。
　
＊刺激力度大效果弱＊
　
　　８月的工業、投資及零售增長均比７月高，零售增達５﹒４％更為７月的兩倍。但這只是基
數效應及大額消費補貼帶來的短暫風光，環比更下跌。投資增幅幾為持平，更預示前景難見大好
。向好處看是經濟未再下滑，向壞處看是未見回溫勢頭，８月的改善或只屬波動。向前看最可能
的是７月的「雙底」型態開始築底，最樂觀者是之後會緩慢回升，但亦不排除底部橫行或階級型
下行等型態。還須注意幾點：（一）現況實在很差，如不及早扭轉?勢後果堪虞。眾多產品銷情
慘淡，如頭七個月手機出貨量跌三成，一汽的重卡車跌七成，其他重化工產品（如鋼鐵），及消
費品等因需求甚弱，企業減產裁員乃十分普遍現象。（二）當局出了「洪荒之力」試圖重振經濟
但效果不彰。正如李克強所說，今次刺激力度比２０２０時更強。貨幣大放水還減了息，但經濟
尤其房地產?勢難改。８月Ｍ２增長逾１２％已是超多，在７月融資大減後８月又回復較多增長
，但增資在信心低沉下難起作用，乃典型的資金沉澱「流動性陷阱」例子。財政方面減免退稅操
作提前在次季完成，款額高達２﹒１萬億元，為此頭八個月增值稅大減三成多。另方面各級財政
補貼尤其針對消費的大升，如花了２３０億元支持買車。但財政投入同樣出現「流動性陷阱」缺
乏刺激作用：地產投資跌幅擴大，民間投資只增２﹒３％，且已連續多月增幅下降。房屋銷售亦
下降約兩成。
　
＊行政指令成本高＊
　
　　（三）刺激效果不可持續而成本最高。大水亂灌的措施不可持久，何況至今為止已造成重大
問題留下隱患。濫放貸自２００９年起造成槓桿率過高，至今已達ＧＤＰ的３倍，最近的大放水
將再令比率扯升，和金融系統性風險高企。近期的樓市問題就是例子之一：房企的債負太高而爆
煲頻見。與此同時，經濟放緩及疫情令財政支多收少赤字日高，最近的大減稅大補貼已導致發債
日增。欠缺財政紀律正是當前眾多發達及發展中國家的弊病，在困境中更隨時可觸發危機，當年
的阿根廷聯匯被沖垮就是先例。在高通脹高利率的環境下危機更易爆發，槓桿高國庫空乃十分危
險的組合。（四）過度依賴行政手段。特別是不顧市場及社會意向搞長官意志舉措，盲目放水，
同時又欠缺政府應有的協調統籌功能，因而造成嚴重的管治失效。運動式強廹放貸，訂融資指標
和派工作組下地方施壓等，都把指令式管治發揮得淋漓盡致。但若基本策略不對頭也將難見成效
，反而造成改革倒退並阻礙市場機制。
《資深評論員　凌昆》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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