《娥姐錦囊－張賽娥》港銀加息比預期快，應放寬防疫免滯帳

《娥姐錦囊》美國聯儲局上周四（２２日）宣布加息０﹒７５厘後，本港幾間銀行翌日亦公

布上調最優惠利率（Ｐ）０﹒１２５厘後，即使暫時加息溫和，對經濟影響不大，但累積一定加

幅後，影響不能不察，必須提防滯帳風險，為了令經濟走出困境，港府有必要進一步放寬防疫政

策。

今次港銀加息０﹒１２５厘，加幅符合預期，但時間比預期來得早，始終香港經濟並無過熱

跡象，流動性亦充裕，只是美息持續上升，引發套息問題。市場估計，在本輪加息周期下，美息

可能上調至４﹒５－５厘，香港現時啟動加息，亦屬正常，估計年底前港銀最多再加息０﹒５厘

。

內地經濟動力減弱，加上遲遲未能通關，本港不少行業均受影響。除了零售業低迷外，本港

寫字樓空置率亦上升，股市走軟，新股市場轉淡，整體市場氣氛變得謹慎。事實上，國際航協

（ＩＡＴＡ）早前表示，防疫政策令香港失去樞紐地位，會展業界亦指本港國際展覽盡失，本港

有需要放寬入境防疫措施，以免在利率趨升下，經濟下行導致滯帳。

雖然港府今早６時起，放寬海外或台灣經機場抵港人士檢疫安排，由「３＋４」改為「０＋

３」，但有關措施仍嫌不足，最好可實施「０＋０」，並採用敏感度較高的檢測方法，既方便旅

客，又可避免病毒輸入。

隨著變種病毒殺傷力減輕，感染者以輕症居多，本港應及時檢討現行政策，確保防疫措施與

時並進。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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