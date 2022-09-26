《海納智見－荀玉根》中國出口佔比高的行業或將分化

《海納智見》中國８月出口同比下滑至７﹒１％，市場對出口後續走勢較為關注。本文將分

行業探究出口表現和其內在邏輯，分析接下來出口的行業走向和機會。



出口拐點是否已出現？出口表現由強轉弱，後續下行壓力大。今年以來整體出口維持韌性，

但８月出口增速出現明顯下跌，對主要貿易夥伴出口同比增速均有所回落。從原因看，主要受到

外需減弱和國內供應鏈受限等因素影響。需求方面，外需降溫是８月出口大幅回落的主因。供給

方面８月高溫限電影響部分高載能行業，沿海南部地區颱風頻發導致港口停運，各地疫情散發，

尤其是義烏等出口導向型城市發生疫情，以上均對出口帶來一定衝擊。除供需因素外，價格貢獻

轉弱、高基數效應將對出口增速形成拖累。目前穩增長壓力較大、今年內需平淡的背景下出口重

要性凸顯，電子、家電、基礎化工、電力設備、汽車等行業海外營收佔比較高，受出口影響較大

。從中報業績看，行業海外業務對基礎化工、機械設備、電子等行業業績拉動的作用明顯。



哪些行業下行壓力更大？需求彈性大且供給端可替代性高的行業出口長期動能不足。隨著海

外經濟持續走弱，衰退預期增加，多數行業面臨出口的下行壓力較大。資源品方面，化工、有色

行業整體出口在２１年高基數背景下仍然表現強勁，但後續出口承壓。資源品行業出口佔優源於

今年相對低成本優勢，但隨著海外經濟體進入衰退，對上游資源品的需求總量將逐步下滑。中游

製造方面，電子、機械設備今年出口表現相對整體而言較為平淡，未來面臨較大的出口下行壓力

。中游製造與資本支出直接相關，而當前海外的資本開支意願正在下滑。經濟下行背景帶來下游

需求疲軟也將對電子行業出口帶來極大負面影響。下游消費方面，家電、輕工、紡服等行業今年

表現持續分化，８月以來多數產品已出現不同程度的回落。未來隨著海外居民購買力減弱，預計

消費品出口或將呈現下滑趨勢。



哪些行業有望維持韌性？有技術優勢和需求剛性的行業出口有望維持韌性。新能源出口熱度

或延續，今年以來電力設備相關產品持續出口高增，海外能源轉型和國內新能源技術優勢是重要

推力。海外需求方面，短期看海外能源轉型迫切或支撐新能源需求具有相對剛性。長期看，保障

能源安全對各國均具有重要的戰略意義。中國在供給端的技術優勢更增加了相關訂單的客戶黏性

，中國大陸在多晶矽、矽片、電池片、組件等光伏產業鏈製造規模具有絕對領先優勢。汽車產業

出口或迎來份額提升機會。今年汽車行業出口保持高景氣，８月出口數據實現逆勢向上。汽車出

口維持韌性的背後是中國汽車工業正在實現對海外汽車工業彎道超車的替代性份額擴張。一方面

，由於世界範圍內的缺芯、能源緊張，全球性缺車給中國汽車工業帶來替代性供給的機遇。另一

方面，全球新能源車正處在加速滲透期，而其已經成為中國汽車出口的核心增長點，中國汽車的

替代供給將轉化為長期份額擴張。



風險提示：海外需求衰退幅度超預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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