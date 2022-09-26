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即市新聞

26/09/2022 10:46

《ＥＴＦ速遞－黃麗幗》港股未見底，美股動力足易低撈？

　　《ＥＴＦ速遞》日前田總宣布取消原擬於１１月舉行的渣打馬拉松，另一邊廂本港唯一紙包
飲品回收廠遭逼遷，新加坡隨即熱烈招手，觸動本港市民神經，紛紛擔心香港優勢「千年道行一
朝喪」。通關遙遙無期，港股與樓價齊齊向下，環球經濟負面消息下，本港股市似乎一厥不振，
成交收縮，投資者是否該繼續擁抱美股？
　　特區政府力挽狂瀾，最終渣打延期於明年２月舉行，同時表明大力支持環保回收發展。不過
本港通關未有確實時間表，人才流失，難以與國際接軌。加上俄烏戰事升級及美國激進的加息周
期，放慢經濟增長，兩年期債息逼近４厘，港股與樓價齊齊向下，恒生指數失守今年１８２３５
點低位，一度跌穿萬八點，為十年來最低，意味還未見底，今年４至８月份港股平均每日成交額
１１７０億元按年收縮２６％。
　
＊美股波動性充足＊
　
　　儘管美國加息預計將維持至明年２月，資金開始流出股市，流入債市，惟每次美通脹數據回
落，都會迎來一輪熊市反彈，如７月消費者價格指數（ＣＰＩ）較上年同期上漲８﹒５％，６月
份ＣＰＩ同比上漲９﹒１％。美國股市隨即流入資金達１１０億美元，創８周以來新高。美國聯
儲局９月２１日宣布加息０﹒７５厘，一如市場預期，未見有驚喜，預計明年２月利率最高更增
至４﹒５厘，三大指數紛紛下挫，不過投資者早已搶先布局，加息前一周整體股票型ＥＴＦ淨流
金額為２８８﹒９３億美元，回流美國市場佔２５１﹒４８億美元。ＥＴＦ資金前三大淨流入產
業為不動產、工業與科技。
　
＊科技股低殘具投資價值？＊
　
　　截至２０２２年２月，環顧全球十大市值公司，九隻都是科技巨企，當中八隻都是美國企業
。從融資角度而言，美國對於科技公司普遍看好，能給予較高的估值，即使加息環境下，對於高
增長股分仍滿有信心，故早年有不少中概股赴美上市。而由２０２０年美方的施壓開始引發的中
概股退市潮，亦得到緩解。內地監管機構容許美國在香港檢查中概股的審計底稿。
　　今年股市波動不定，納斯達克指數經歷了２０１６年以來最長的一次連跌，其後又再次走高
，不過今年以來已下跌逾兩成。外界爭議現時是否買入科技股的時機，相信亦要取決於國債收益
率未來的走勢。不過已知的是美國市場動力總比香港好，投資者如欲部署，可考慮本港上市追蹤
美國科技股的ＥＴＦ。《日興資產管理ＥＴＦ業務發展總監　黃麗幗》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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