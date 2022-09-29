《小傳日記》他強任他強，清風拂山崗；他沽任他沽，無乜嘢好ＤＯ

《小傳日記》呢輪無點集中喺米字國大幅減稅，搞到全世界震哂。期結日前魚缸都係多郁動

，噚日大跌完一輪之後，英倫銀行突然宣布將再次買債，托返住隻鎊同英國國債。受鎊匯近期們

倒水咁跌，拖累咗一排嘅大象（００００５）同魚缸今朝都反彈，不過期結日未完，淡友果然都

唔肯收手，裂口抽高指數之後係咁派貨，結果就令恒指原本升３００幾點，以單日轉向倒跌８５

點收場。

面對外圍凶險局勢，官媒《證券時報》就發文安撫孖屐情緒，提到美金仲要偏強好一段時間

，但係隨著神州嘅穩經濟措施逐漸見效，人民幣面對強美金都可以撐得住，仲提到面對美元要「

他強任他強」，神州就要做到「清風拂山崗」，繼續「以我為主」，穩住國內經濟大盤。

「他強任他強，清風拂山崗」實際係來自「武林絕學」《九陽真經》嘅一句重要心法，曾經

幫助《倚天屠龍記》嘅張無忌大師兄悟出神功。官媒都想叫孖屐面對人民幣貶值都唔使驚，反正

就係「ｉｎ阿爺ｗｅ ｔｒｕｓｔ」。

雖然官媒開腔護航，孖屐「有點信心，但是不多」。跌完一浪又一浪，邊有咁容易「清風拂

山崗」？而實情聰明錢已經一早預先下崗，睇實二十大有乜嘢講，有好消息先再布倉，當係置之

死地而後生。魚缸同人仔跌到落呢個位，其實都無乜好睇，唯寄望二十大真係有計，到時就個個

有錢使，請請！



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