《午市前瞻》專家憧憬二十大推動大巿，內銀股有隱憂宜買中移動

《經濟通通訊社３０日專訊》恒生指數半日收報１７１５４，跌１１點或０﹒０７％，主板

成交４２９﹒４億元。恒生中國企業指數報５８９３，跌１８點或０﹒３１％。恒生科技指數報

３４３９，跌４２點或１﹒２３％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報２６６﹒６元，跌４元或１﹒４８％，成交２８﹒９９億元；美

團收報１６３﹒７元，跌６﹒５元或３﹒８２％，成交１４﹒６１億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

７７﹒１元，升０﹒２５元或０﹒３３％，成交１４﹒２５億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊曾永堅：憧憬二十大推出政策穩定經濟＊



恒指今日平開後走高，最高升至１７３４４點，其後下跌，最低見１７０１６點，之後呈橫

行，上午微跌１１點收。椽盛資本投資總監曾永堅認為恒指短期仍然在１７０００點排徊，上下

波幅３００至４００點。他表示外圍經濟仍然不穩，投資意欲低迷，美元強勢直接影響恒指走勢

疲弱。但他指出十二月中旬中共召開二十大，憧憬推出大刀濶斧的政策以穩定經濟，包括解決內

房的債務危機等明確措施，恒指短期才有轉升動力。



＊內銀不宜沾手，中移動堅定不移＊



今日有消息指人民銀行指示國有銀行準備干預人民幣匯率，包括在離岸巿場大規模拋售美元

，以遏制人民幣貶值，多隻內銀股上升。對於是否入巿，曾永堅籲不宜沾手。他認為國有銀行配

合人行政府是司空見慣，並非投資因素，反觀內房債務危機，拖累內地銀行，令資產惡化及出現

壞賬，縱使內銀息高，但仍不建議買入。

外圍經濟動盪，但曾永堅認為中資電訊股相對穩定，受惠國家全面推動經濟數碼化，政策協

助新經濟的基建。中移動（００９４１）是電訊龍頭，客戶基礎及網絡最大，是必然之選。他建

議５０元以下買入，上望６０元，止蝕位為１０－１２％。



＊炒０＋０措施及內地通關吼國泰＊



他還建議買入國泰（００２９３），估計香港將會實施０＋０入境措施，以及內地通關，國

泰已經積極增加航班，可於８元以下吸納，上望９﹒２元，止蝕位為１０－１２％。（ｅｋ）

