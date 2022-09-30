【樓市鬆綁】財政部出招，１年內同城換樓，個人所得稅獲退稅優惠

《經濟通通訊社３０日專訊》中國財政部加入救樓市行列，發布支持居民換購住房可獲個人

所得稅退稅優惠的公告。

公告指，自２０２２年１０月１日至２０２３年１２月３１日，對出售自有住房並在現住房

出售後１年內在市場重新購買住房的納稅人，對其出售現住房已繳納的個人所得稅予以退稅優惠

。

新購住房金額大於或等於現住房轉讓金額的，全部退還已繳納的個人所得稅；

新購住房金額小於現住房轉讓金額的，按新購住房金額佔現住房轉讓金額的比例退還出售現

住房已繳納的個人所得稅。



＊同城換樓才可獲退稅＊



公告所稱現住房轉讓金額為該房屋轉讓的市場成交價格。新購住房為新房的，購房金額為納

稅人在住房城鄉建設部門網簽備案的購房合同中注明的成交價格；新購住房為二手房的，購房金

額為房屋的成交價格。

享受公告規定優惠政策的納稅人須同時滿足以下條件：納稅人出售和重新購買的住房應在同

一城市範圍內。同一城市範圍是指同一直轄市、副省級城市、地級市（地區、州、盟）所轄全部

行政區劃範圍；出售自有住房的納稅人與新購住房之間須直接相關，應為新購住房產權人或產權

人之一。

符合退稅優惠政策條件的納稅人應向主管稅務機關提供合法、有效的售房、購房合同和主管

稅務機關要求提供的其他有關材料，經主管稅務機關審核後辦理退稅。（ｃｔ）

