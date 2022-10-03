《真知灼見－溫灼培》美元料短線橫行，第四季仍強

《真知灼見》繼日央行兩周前率先入市對日圓匯價弱勢作出干預後，上周英倫銀行同作干預

，連日購買英國債券以阻止債價以至英鎊匯價下跌。另外，市傳上周四（２９日）人行亦呼籲國

有銀行拋美元支持人民幣，似乎各國央行都在積極對抗美元強勢。由於聯儲局１０月沒有議息會

，最快加息日子有待１１月３日。在這個聯儲局沒有議息會的空檔期，加上多國央行又隨時有機

會入市干預的背景下，料投資者不會敢輕率於現階段推升美元。不排除美匯指數暫且於１１１－

１１５指數點間橫行。不過，央行干預帶來的支持往往只屬短暫性。待接近１１月聯儲局的議息

會料美元強勢將延續。



＊歐洲料於寒冬渡過＊



上周，「北溪」１號及２號天然氣管道同時遭到破壞，據了解短期內將難以修好。即很大機

會歐洲今個冬季將要在缺乏天然氣供應下渡過。待進入冬季，可想象歐洲經濟輕則有機會陷入衰

退，重則有機會出現社會動亂。往後建議大家密切留意歐元區及英國每月公布的經濟數字及天氣

以衡量當地經濟的最新情況，從而釐定歐元及英鎊下一步走向。



＊提防英國加息過猛不利樓市＊



另值得一談是英倫銀行最近的貨幣政策似有點亂了章法。一方面在加大量寬買債以顯示對卓

慧思政府的財政預算案支持，另方面又擔心大舉量寬會推倒英鎊及推升通脹，所以正計劃大幅加

息。按利率期貨價格變化顯示，現市場估計英倫銀行１１月將率先加息１﹒２５％，機率為市場

共識，並到明年３月逐步把現時只有２﹒２５％的官方息率推上至５﹒７５％水平，有關預測亦

是市場共識。如這一切屬實，提防英樓市將會是下一波被引爆的市場。



＊本周焦點留意油組大會及澳紐議息會＊



本周三（５日）油組將開大會。因應近期油價疲弱，消息指油組成員有意傾向支持進一步減

產５０至１００萬桶水平。事實上，於９月份的油組大會上，油組已定下在１０月份開始每日減

產１００萬桶，現正在執行。所以如果本周落實再減產，加上歐美冬季臨近，料可對油價帶來一

定支持。

另外本周有兩主要央行議息，分別是周二（４日）的澳央行及周三（５日）的紐央行。兩央

行料同時會作出加息。市場估計澳央行加幅為２５基點，紐央行加幅為５０基點。由於紐央行行

長奧爾上周突然提出該行加息周期快見頂的言論，相信市場也關注奧爾本周會否就紐央行的貨幣

政策給予市場更多啟示。經濟數據方面，重點觀察是周五（７日）美國公布的９月就業報告。市

場估計，美國９月非農職位將增加２５萬份，如屬實雖較８月的新增３１﹒５萬份要低，但尚算

理想數字。至於失業率市場估為３﹒７％維持不變。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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