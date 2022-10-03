  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/10/2022 17:52

《廣匯論勢－鄭廣復》撤回削減富人稅造就鎊匯嚴重超賣下反彈

　　《廣匯論勢》目前全球可謂處於危機「重重」，但從市場（部分投資者、造市者或傳媒）對
所謂危機從英國引爆，就知道金融市場無新意，現在又玩著同一樣把戲，而這每每就是發生在危
機末端，意即在危機後期，大多數投資者，不論是一般所論散戶或是大型基金，對於經濟前景均
已失去信心，當經驗已無法協助他們去判斷經濟前景時，市場出現新的不確定性就會令該些投資
者選擇避險。
　
＊減稅難化解目前困局＊
　
　　以為冷手執個熱煎堆，誰知卻是個燙手山芋，卓慧思接任英國首相後急於推行刺激經濟政策
，眾人皆知滯脹比通脹更難搞，但她卻視高通脹而不見，試圖強推減稅刺激經濟政策，現時主要
經濟體都出現了並不完全符合滯脹定義的怪象，就是在經濟增長低迷及高通脹的情況下，失業率
卻維持低企。原因不難理解，就是隨著全球經濟趨向一體化，各國分工合作，務求達到以最低成
本產生最大效果，但其弊處就是過度依賴，只要有一個生產程序受到阻礙，相關商品就無法供應
。日本２０１１年３１１海嘯如是，２０２０年的疫情影響更嚴重。
　
＊削減富人稅最終撤回＊
　
　　卓慧思的減稅政策與英倫銀行（ＢＯＥ）抗通脹的緊縮貨幣政策背道而馳，亦惹來造成富者
愈富、貧者未能受惠的指責。不過，今天英國財政大臣關浩霆宣布，撤回將年收入１５萬鎊的國
民稅率由目前的４５％下調的計劃，原因有二，一是愈來愈多工黨議員認為相關減稅政策是錯誤
的；第二是愈來愈多議員認為議案會在下議院遭到否決。
　　早前由於卓慧思政府拋出５０年來最大規模減稅計劃，金融市場反應甚大，投資者擔心英國
債務將會持續高企，從而導致英國金邊債券急跌，英國１０年國債孳息率一度升至４﹒５８厘，
ＢＯＥ隨即出手買入長債以壓低債息，雖然表明只是暫時性，但英國１０年期債息至今仍處於４
厘以上，目前市場預期，ＢＯＥ在１１月初的貨幣政策會議上將會至少加息１厘，以壓抑高通脹

　
＊英鎊超賣隨時大反彈＊
　
　　至於英鎊方面，財相關浩霆撤銷削減４５％「富人稅」的消息令英鎊匯價急升，兌美元曾高
見１﹒１２８０，較９月２６日的低位最多累積反彈逾９００點子，倫敦開市後約兩個半小時，
英鎊兌美元暫時守穩在１﹒１２以上。從月線圖觀察，英鎊兌美元９ＲＳＩ仍然低企在１７的嚴
重超賣水平，英鎊匯價隨時可借助市場消息進一步大幅抽升，１１月３日的ＢＯＥ議息會議固然
是主要觸發點，但美國聯儲局在１１月２日晚的議息結果及會後聲明，很可能是非美貨幣展開強
勁反彈浪的引爆點。
　
＊利率政策或美退英進＊
　
　　原因是聯儲局官員在進一步大幅加息觀點上出現分歧，克利夫蘭聯儲行長梅斯特等鷹派官員
表示，必須繼續激進加息才能贏得對抗通脹的鬥爭，即使會導致經濟衰退也在所不惜。聯儲局副
主席布蘭納德在上周政策會議以首次公開演講中亦表示，貨幣政策需要在一段時間內保持限制性
，才能確信通脹正在回歸目標水平。由於這些原因，當局致力於避免過早後退，但她對加息速度
問題表達了一些謹慎，同時討論了全球加息周期可能波及美國經濟的多種方式。
　　不過，三藩市聯邦儲備銀行行長戴莉亦強調了行動太過及不足的代價。這反映聯儲局很可能
在１１月份維持大幅加息０﹒７５厘後將會減慢加息步伐，相反，一旦ＢＯＥ大幅加息１厘甚至
採取更大的加幅，此消彼長下，英鎊兌美元很可能在短期內挑戰１﹒１７４０，隨後將挑戰
１﹒２０心理關口。從期貨市場所見，截至上周二止，大型對沖基金持有的英鎊長倉達
８２２００張，短倉為７０５６９張，可見在近期英鎊處於捱打局面下，對沖基金的英鎊持倉仍
以看好較強，散戶投資者在決定追沽英鎊前應該三思。
《經濟通資深市場分析師　鄭廣復》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話03/10/2022
英撤回減富人稅　鎊匯急彈
人氣文章專訪03/10/2022
【專訪】陶冬：土耳其大碼減息應對通脹頗奇葩（有片）
人氣文章市場動向03/10/2022
數碼營商「智」有計，逆境自強創商機
人氣文章專訪03/10/2022
【洪灝專訪】港股勿急於撈底　大幅波動市左右心情　惟辛苦仍有賺
人氣文章FOCUS03/10/2022
【FOCUS】特斯拉機器人終亮相　「文明轉型」言之尚早
人氣文章財經熱話03/10/2022
《午市前瞻》專家料恒指萬七點徘徊 醫藥股藥明系抵買
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金