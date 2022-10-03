《廣匯論勢－鄭廣復》撤回削減富人稅造就鎊匯嚴重超賣下反彈

《廣匯論勢》目前全球可謂處於危機「重重」，但從市場（部分投資者、造市者或傳媒）對

所謂危機從英國引爆，就知道金融市場無新意，現在又玩著同一樣把戲，而這每每就是發生在危

機末端，意即在危機後期，大多數投資者，不論是一般所論散戶或是大型基金，對於經濟前景均

已失去信心，當經驗已無法協助他們去判斷經濟前景時，市場出現新的不確定性就會令該些投資

者選擇避險。



＊減稅難化解目前困局＊



以為冷手執個熱煎堆，誰知卻是個燙手山芋，卓慧思接任英國首相後急於推行刺激經濟政策

，眾人皆知滯脹比通脹更難搞，但她卻視高通脹而不見，試圖強推減稅刺激經濟政策，現時主要

經濟體都出現了並不完全符合滯脹定義的怪象，就是在經濟增長低迷及高通脹的情況下，失業率

卻維持低企。原因不難理解，就是隨著全球經濟趨向一體化，各國分工合作，務求達到以最低成

本產生最大效果，但其弊處就是過度依賴，只要有一個生產程序受到阻礙，相關商品就無法供應

。日本２０１１年３１１海嘯如是，２０２０年的疫情影響更嚴重。



＊削減富人稅最終撤回＊



卓慧思的減稅政策與英倫銀行（ＢＯＥ）抗通脹的緊縮貨幣政策背道而馳，亦惹來造成富者

愈富、貧者未能受惠的指責。不過，今天英國財政大臣關浩霆宣布，撤回將年收入１５萬鎊的國

民稅率由目前的４５％下調的計劃，原因有二，一是愈來愈多工黨議員認為相關減稅政策是錯誤

的；第二是愈來愈多議員認為議案會在下議院遭到否決。

早前由於卓慧思政府拋出５０年來最大規模減稅計劃，金融市場反應甚大，投資者擔心英國

債務將會持續高企，從而導致英國金邊債券急跌，英國１０年國債孳息率一度升至４﹒５８厘，

ＢＯＥ隨即出手買入長債以壓低債息，雖然表明只是暫時性，但英國１０年期債息至今仍處於４

厘以上，目前市場預期，ＢＯＥ在１１月初的貨幣政策會議上將會至少加息１厘，以壓抑高通脹

。



＊英鎊超賣隨時大反彈＊



至於英鎊方面，財相關浩霆撤銷削減４５％「富人稅」的消息令英鎊匯價急升，兌美元曾高

見１﹒１２８０，較９月２６日的低位最多累積反彈逾９００點子，倫敦開市後約兩個半小時，

英鎊兌美元暫時守穩在１﹒１２以上。從月線圖觀察，英鎊兌美元９ＲＳＩ仍然低企在１７的嚴

重超賣水平，英鎊匯價隨時可借助市場消息進一步大幅抽升，１１月３日的ＢＯＥ議息會議固然

是主要觸發點，但美國聯儲局在１１月２日晚的議息結果及會後聲明，很可能是非美貨幣展開強

勁反彈浪的引爆點。



＊利率政策或美退英進＊



原因是聯儲局官員在進一步大幅加息觀點上出現分歧，克利夫蘭聯儲行長梅斯特等鷹派官員

表示，必須繼續激進加息才能贏得對抗通脹的鬥爭，即使會導致經濟衰退也在所不惜。聯儲局副

主席布蘭納德在上周政策會議以首次公開演講中亦表示，貨幣政策需要在一段時間內保持限制性

，才能確信通脹正在回歸目標水平。由於這些原因，當局致力於避免過早後退，但她對加息速度

問題表達了一些謹慎，同時討論了全球加息周期可能波及美國經濟的多種方式。

不過，三藩市聯邦儲備銀行行長戴莉亦強調了行動太過及不足的代價。這反映聯儲局很可能

在１１月份維持大幅加息０﹒７５厘後將會減慢加息步伐，相反，一旦ＢＯＥ大幅加息１厘甚至

採取更大的加幅，此消彼長下，英鎊兌美元很可能在短期內挑戰１﹒１７４０，隨後將挑戰

１﹒２０心理關口。從期貨市場所見，截至上周二止，大型對沖基金持有的英鎊長倉達

８２２００張，短倉為７０５６９張，可見在近期英鎊處於捱打局面下，對沖基金的英鎊持倉仍

以看好較強，散戶投資者在決定追沽英鎊前應該三思。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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