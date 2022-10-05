《威少看世界－張少威》志大才疏，英相空懷「鐵娘子」夢

《威少看世界》本周一（３日）在英國保守黨年會上，財政大臣關浩霆（內地譯作克沃滕）

宣布取消日前公布的「迷你預算案」中針對高收入者的減稅計劃，以回應社會各界的強烈批評。

從宣布到撤回不足十天時間，顯示出政府對如此敏感的重大決策缺乏足夠的諮詢和斟酌。自視甚

高的關浩霆瞬間聲譽受創，在社交媒體上被人當作笑柄；上任未滿一個月的女首相卓慧思（內地

譯作特拉斯）雖依然嘴硬，但實際上已威嚴盡失，承受著黨內外多種壓力。不僅反對黨工黨的領

導人向她開砲，一些保守黨議員也質疑她的「治國理念」。這份預算案旨在振興英國經濟，但卻

起到相反的效果，導致英鎊匯價跌到歷史低點，英國央行被迫出手穩定匯價，投資者更對英國經

濟增長的前景失去信心。



＊無端減稅有悖常理，惡化財政加劇不公＊



由於燃料費等生活開支的大幅上漲，英國目前的通貨膨脹率接近１０％，為近４０年來最高

。為了壓抑通貨膨脹，英國央行將加快加息步伐，投資界預料英國的利率將由目前的２﹒２５厘

加到明年３月的６厘。對於２００多萬正在供樓的英國家庭來說，這實在是雪上加霜。但卓慧思

的財政計劃並未向這些中產人士提供亟需的幫助，反而推出減稅措施，廢除年收入高於１５萬英

鎊的人目前４５％的最高稅率，將最高薪俸稅從４５％降為４０％。這一專為富人度身訂造的減

稅方案在社會上引起激烈反彈，因為它會令庫房減少收入，而政府未來的支出卻要明顯增加，這

樣做違反常規，完全不合邏輯。

卓慧思多次向英國民眾保證，為減少通脹帶來的壓力，政府將為家庭和企業的能源賬單設定

上限，換言之就是由政府提供能源方面的補貼。隨著冬季的到來，發放取暖補助已排上政府日程

。關浩霆曾表示，估計從本月開始的半年內，政府在這方面的支出會達到６００億英鎊。但「迷

你預算案」卻要以犧牲庫房收入的方式幫富人減稅，而且還要取消上屆政府制定的將企業所得稅

從１９％提升至２５％的增收方案，勢必令政府的財政收入大幅減少，從而嚴重削弱政府提供社

會服務和援助基層的能力。「迷你預算案」引發英國民眾集會抗議，連國際貨幣基金組織

（ＩＭＦ）都罕見地發表聲明，批評此舉將加劇英國的社會不公。

經濟專家指出，卓慧思的減稅方案是在照抄過時的「涓滴經濟學」教科書，即鼓勵有錢人將

省下的稅金用於擴大投資，以便創造新的就業機會，從而帶動各項需求與消費。這是一套崇尚自

由經濟的說法，當年在列根（里根）和戴卓爾夫人（撒切爾夫人）執政時曾經流行過一段時間，

但幾十年的歷史經驗證明，富人並未把節省的稅金用於投資，因此無法促進經濟振興。然而卓慧

思卻對此堅信不疑，不僅要給富人和大企業減稅，還要取消對銀行家獎金的上限，這簡直就是「

倒行逆施」。



＊國情縱有千差萬別，政府出招大同小異＊



回顧歷史，在經濟增長出現停頓甚至收縮時，需要政府推出刺激經濟措施來創造就業機會，

同時還必須強化社會保險機制，以便令底層民眾能維持正常生活，保持社會的基本穩定。減稅措

施只會令政府財政狀況惡化，對支援弱勢群體更加力不從心，加劇社會不公，影響社會穩定，這

些都是國際上的基本共識。

自改革開放以來，每當中國經濟出現明顯下行時，政府往往推出新的基建項目，以政府投資

拉動需求，創造新的就業機會。美國總統拜登去年上台後，立即提出旨在刺激經濟增長和就業的

「重建美好計劃」（Ｂｕｉｌｄ Ｂａｃｋ Ｂｅｔｔｅｒ Ｐｌａｎ），試圖透過增加政府開

支來更新交通、電力、通訊等基礎設施，從而提高美國的競爭力，並創造大量就業機會。這一計

劃雖然在美國國會遭遇多番阻撓，但其縮水版本最終還是獲得通過。

中美兩國的國情不同，但政府都是在用有效的公共投入和政策傾斜來支持重點行業，創造就

業機會，使經濟增長進入正循環，這就使人更難理解卓慧思領導的政府為何要做出錯誤的選擇。



＊進退失策信譽受損，勉強執政前景未卜＊



雖然已經進退失策、公信力受挫，但卓慧思仍「執迷不悟」，堅持要把「迷你預算案」中的

其他內容落實下去。然而，要繼續推銷這劑沒人相信的「猛藥」肯定困難重重，萬一再有新的危

機出現，她的政府隨時可能垮台。

雖然卓慧思出任首相後立即擺出女強人姿態，開出一劑「猛藥」來振興英國經濟，但事與願

違，不僅出師不利，而且元氣大傷。卓慧思明顯是志大才疏，眼高手低，做「２１世紀鐵娘子」

只不過是她的一個夢。

《香港知名時事評論員及前駐美記者 張少威》



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