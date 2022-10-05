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05/10/2022 16:21

《台股攻略－黃振宇》環球股市反彈，台股連升兩日

　　《台股攻略》美國８月職位空缺數據顯示勞動力需求放緩，市場料美聯儲局轉向溫和加息，
環球股市大幅反彈，台股今日（５日）由電子三雄領軍，加權指數最多升３２６點，金融及航運
股同步上揚，指數最終升２２４點，收１３８０１點，成交金額為２３２５﹒１５億元（新台幣
．下同），三大法人合計淨買入９３﹒１２億元。
　　電子權值股受捧，電子三雄走強，台積電收４４５元，升３﹒７％；鴻海收１０７元，升
４﹒４％；聯發科收５９９元，升４﹒５％；聯發科、台達電及聯詠均升超過４％，日月光投控
及大立光亦升超過２％。大價股方面，譜瑞－ＫＹ漲停，信驊升６﹒３％，祥碩、鈺太及聯詠均
升超過４％。金融股普遍造好，國泰金升３％，富邦金升２﹒３％，中信金、新光金、群益證、
元大金及旺旺保均升超過１％。電動車概念股的高力漲停，為昇科、信邦、統振、華城、立凱－
ＫＹ及乙盛－ＫＹ均升２％至５％。另外，銅箔基板（ＣＣＬ）廠的聯茂公布第三季收入
６３﹒５４億元，按年減２８﹒８５％，創７季以來新低，但集團表示目前聯茂江西擴產計劃不
變，預期明年江西廠的規模將擴大為１２０萬張ＣＣＬ月產能，股價微升０﹒７％。
　　台股初現止跌回穩跡象，市場氣氛轉趨樂觀，而台灣國安基金將於明日（６日）召開例行委
員會，市場預計國安基金將繼續護盤，若大市趨勢及法人資金動向配合，投資者可考慮趁大市回
調時分段入市。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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