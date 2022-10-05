《台股攻略－黃振宇》環球股市反彈，台股連升兩日

《台股攻略》美國８月職位空缺數據顯示勞動力需求放緩，市場料美聯儲局轉向溫和加息，

環球股市大幅反彈，台股今日（５日）由電子三雄領軍，加權指數最多升３２６點，金融及航運

股同步上揚，指數最終升２２４點，收１３８０１點，成交金額為２３２５﹒１５億元（新台幣

．下同），三大法人合計淨買入９３﹒１２億元。

電子權值股受捧，電子三雄走強，台積電收４４５元，升３﹒７％；鴻海收１０７元，升

４﹒４％；聯發科收５９９元，升４﹒５％；聯發科、台達電及聯詠均升超過４％，日月光投控

及大立光亦升超過２％。大價股方面，譜瑞－ＫＹ漲停，信驊升６﹒３％，祥碩、鈺太及聯詠均

升超過４％。金融股普遍造好，國泰金升３％，富邦金升２﹒３％，中信金、新光金、群益證、

元大金及旺旺保均升超過１％。電動車概念股的高力漲停，為昇科、信邦、統振、華城、立凱－

ＫＹ及乙盛－ＫＹ均升２％至５％。另外，銅箔基板（ＣＣＬ）廠的聯茂公布第三季收入

６３﹒５４億元，按年減２８﹒８５％，創７季以來新低，但集團表示目前聯茂江西擴產計劃不

變，預期明年江西廠的規模將擴大為１２０萬張ＣＣＬ月產能，股價微升０﹒７％。

台股初現止跌回穩跡象，市場氣氛轉趨樂觀，而台灣國安基金將於明日（６日）召開例行委

員會，市場預計國安基金將繼續護盤，若大市趨勢及法人資金動向配合，投資者可考慮趁大市回

調時分段入市。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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