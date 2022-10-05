《容我世說－張翠容》巴西大選逆流下的政變恐懼

《容我世說》近日，全球都在關注巴西大選。當西方右翼抬頭，意大利的極右同盟勝出大選

便是一例，不過，拉美地區的左翼力量卻能逆流而上，多國左翼領袖紛紛上台，現在就要看巴西

這個最具影響力的南美大國了。捲土重來的前左翼巴西總統盧拉於今次大選中，雖以４８﹒４％

領先極右的現任總統博爾索納羅的４３﹒２％，但由於未能取過半票數，得要在本月底進行第二

輪投票決一死戰，各方屏息以待。



此刻問題來了，有著軍方背景兼與軍方關係深厚的博氏，如在二輪投票落敗，他會否因不能

接受結果而憤而發動特朗普式的「政變」？事實上，巴西在歷史上曾經歷多次軍事政變，其年輕

的民主憲政正面對最嚴峻的考驗。



除了民主外，大家緊盯著巴西的主要原因，在於世界已形成兩大陣營，從Ｇ７到金磚集團可

見端兒，西方七國和中俄之間的對抗正在加劇，雙方都想擴大自己勢力範圍。除金磚國家南非和

印度成七國拉攏對象外，巴西也成關鍵。巴西是南美洲最大國家，也是世界最重要的經濟體之一

，同時亦被美國視為其重要後院，那又怎會眼巴巴看著後院給中俄陣營搶了走？



可是，盧拉是金磚國家組織的大力倡議者，他又和古巴、尼加拉瓜和委內瑞拉等左翼政權關

係密切，美國肯定不願見到盧拉重返執政舞台。可是，在巴西國內，左翼力量已愈見強大，這包

括工會、社運界、自由派知識圈和專業人士、藝術家、各族群和原住民組織等，都鮮有如今次團

結一致，向極右政府說不，表示是時候重建國家。



另方面，博爾索納羅上台時被稱為巴西特朗普，他們倆無論在意識形態、行為表現、政策主

張，都極為相似。就在環保議題上，兩者都不相信甚麼氣候變化。當大家極度關注亞馬遜雨林的

發展如何影響全球氣候之際，博氏卻反對保護原住民土地，主張亞馬遜河的商業勘察。



據報，自博氏於四年前執政以來，亞馬遜雨林的破壞率大幅上升，森林砍伐增加了超過了一

半。盧拉對此則承諾上台後會撥亂反正，全力保護亞馬遜雨林。亞馬遜的命運，看來似乎取決於

今次大選何者勝出，這無不索動著全球環保人士或組織的神經。



還有貧窮、社會不公等一連串政治經濟問題，過去四年都好像給博爾索納羅攪砸了，但盧拉

能否扭轉乾坤，他上次在位時雖曾有「經濟奇蹟之父」的美譽，但今時的環球情況已很不一樣，

加上巴西社會從來未有像今天的嚴重分裂，大選也受到暴力的威脅，充滿不安的情緒。



事實上，博氏上台後，社會變得愈來愈暴力。他與特朗普無異，他們分別和軍火商的利益有

不少糾菖，一樣支持槍枝合法化，並要放寬槍枝使用的限制，令到國家出現一隊來勢洶洶的民兵

隊伍。最令人擔憂的是，當博氏質疑本來行之有效的電子系統投票，認為有舞弊的可能，這又不

禁使我們想到兩年前特朗普不也是否定電子投票的準確性，煽動支持者衝擊國會嗎？！



猶有餘悸。美國人極度注意巴西今次大選也是這個原因之一，而拜登表現得亦有些兒左右為

難，他雖然傳達了支持巴西民主的訊息，但巴西人仍期待美國國會能清晰表明站在巴西民主的一

邊，這由於發生在巴西的１９６４年軍事政變，有美國的秘密背書，巴西人一樣是猶有餘悸。



無論如何，巴西今次大選結果不僅影響著拉美地區的地緣政治格局，同時也正左右中美俄三

大國在國際秩序上的博奕。本月３０日，國際媒體的焦點將會再次放在巴西第二輪大選的終極對

決。

《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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