《金碩良言－黃俊碩》激活雙幣計價交易，促進港離岸人幣樞紐地位

《金碩良言》香港作為坐擁全球最大的人民幣離岸資金池和人民幣外匯及場外衍生工具市場

，使香港在人民幣結算、融資及資產管理方面有著具大的優勢。為了增加香港的離岸人民幣交易

及流通，進一步促進人民幣國際化及強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位。財經事務及

庫務局在１０月３日的立法會財經事務委員會上提出，有關豁免市場莊家就雙幣股票進行特定交

易涉及的股票買賣印花稅的立法建議。



有關建議規定，在香港推行人民幣計算股票交易的市場莊家進行「特定交易」時，可以豁免

其股票交易印花稅，而有關「特定交易」包括：在人民幣股票交易櫃檯的最新市場價格指定範圍

內持續提供買賣作價，與投資者的買賣盤進行配對，與及為縮窄同一隻股票在港元計價與人民幣

計價出現價格差距時進行的套戥交易。



這種套戥交易主要是，市場莊家若發現同一股票於港元及人民幣交易櫃檯的市場價格在貨幣

兌換率以外仍存在差異，例如港幣股票換算至人民幣的價格仍高於人民幣股票價格，則會進行套

戥交易，賣出港幣股票和買入人民幣股票，以賺取當中的差價。其中目的在於，使同一隻股票在

兩個交易櫃檯的價格趨同，同時增加兩個交易櫃檯的流動性，有利相關股票按市場情況同步發展

。



筆者對於有關立法建議表示贊同，並認為，這是增加香港離岸人民幣交易、流通，甚至是吸

引更多人民幣到港的重要一步。港交所早於２０１０年經已設立機制允許發行人（市場莊家）發

行及交易人民幣股票，但人民幣交易櫃檯的流通量持續偏低，其中一個最主要的原因是，同一隻

股票的港幣與人民幣交易櫃檯的價值存有差價，無異會對投資人民幣計價股票的投資者帶來匯兌

風險，影響投資者的意欲。



今次的立法建議，一方面令同一隻股票在港幣及人民幣計價時的價格趨同，減少了匯兌風險

，增加投資者投資人民幣計價股票的意欲，與此同時，市場莊家為了使同一隻股票在港幣及人民

幣計價時達至價格接近相同，將會進行一連串的套戥交易，這亦變相增加在香港離岸人民幣的使

用量。



截止今年７月底，香港的人民幣總存款額為９１９９億元人民幣，人民幣即時支付結算系統

的平均每日成交量為１６６９５億元人民幣；不過，長期以來，有超過百分之六十的香港人民幣

存款均屬於定期存款，而九千億元的人民幣資金池，對於進一步開拓離岸人民幣業務，亦有所不

足。



因此，今次立法建議有助增加投資者，投資人民幣計價股票的誘因，有助提升在香港的離岸

人民幣的使用量及流動量。與此同時，根據中國證監會副主席方星海在９月２日表示，中證監將

研究在「港股通」中設立人民幣交易櫃檯，若有關建議得到落實，屆時內地的投資者可以直接在

內地用人民幣投資「港股通」內人民幣計價的港股。再加上，中國人民銀行與香港金管局在７月

４日簽訂人民幣與港幣常備互換安排，互換金額上限，由原有互換安排的五千億人民幣，提升至

八千億人民幣。上述的各種政策安排，將會加速人民幣流入香港，深化香港的離岸人民幣資金池

，為香港進一步發展為全球人民幣離岸業務樞紐有著積極的推動作用。



與此同時，身處香港的海外投資者，亦可能為規避匯兌風險，選擇投資以人民幣計價的港股

，增加對香港離岸人民幣的需求，從而促進香港的人民幣貸款、融資、資產管理等業務的發展。

這既可以強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的作用，並同時協助國家完成人民幣走出去的使

命，使香港作為亞太區首屈一指的國際金融中心地位更為鞏固。



筆者期望政府當局能夠盡快完成相關的立法工作，並爭取與內地當局早日落實在「港股通」

設立人民幣計價交易櫃檯，與及完善相關的配套工作，為把握有關機遇造好充分的準備。

《立法會會計界議員 黃俊碩》



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